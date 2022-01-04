طريقة تقديم طلب توصيلة مياه جديدة وصرف صحي عبر تطبيق المياه الوطنية بالجوال، أصبح بسيط وسهل ويمكنك ذلك بسهولة وكل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق في البداية وإنشاء حساب خاص بك، وسوف نذكر في هذا المقال كيفية التقديم بطلب توصيلة للمياه بالخطوات.

نبذة عن تطبيق المياه الوطنية

قامت شركة المياه الوطنية بإصدار تطبيق خاص بها يصلح للعديد من الهواتف الذكية وسهل الاستخدام ومن خلاله يمكن الحصول على خدمات مختلفة يصل عددها لحوالي 30 خدمة.

من ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق المياه الوطنية طلب توصيلات المياه والصرف الصحي وخدمة قفل العداد وفتحه من خلال التطبيق.

خدمات يقدمها تطبيق المياه الوطنية

يوفر التطبيق خيارات دفع متعددة وتستطيع عبر استخدامه تقديم اعتراض على المخالفة ورفع تسرب الشبكة والعداد.

يمكنك التبليغ عن انقطاع المياه أو غيرها من الشكاوى، كما تستطيع التحكم في الاستهلاك والاستفادة من خاصية الذكاء الصناعي.

أكد العديد من المواطنين أن استخدامه سهل وبسيط، حيث كل ما يتطلبه الأمر هو تسجيل الدخول أو إنشاء حساب للتطبيق وتحميله بسهولة وبساطة.

طريقة تقديم طلب توصيلة مياه جديدة وصرف صحي عبر تطبيق المياه الوطنية بالجوال

بعد تحميل تطبيق المياه الوطنية والدخول على الحساب الخاص بك الذي قمت بتسجيله قم بالضغط على اختيار الخدمة التي تريد وهي إنشاء توصيلة مياه جديدة وصرف صحي.

قم بعدها بإدخال العنوان الخاص بك والموقع والمدينة من خلال الخريطة في هذا التطبيق.

قم بعدها باختيار مخرج توصيلة المياه وحدد الاتجاه بالتفصيل وبعدها اختار اتجاه الصرف الخاص للعقار.

اختار ما بين اختيارين سواء كانت الأرض قطعة واحدة أو هناك محضر تجزئة واضغط على التالي.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات قم بتحميل المستندات المطلوبة وهي رخصة البناء ومحضر التجزئة إن وجد على أن لا يزيد حجمها عن 5 ميجا وتكون امتدادها Word أو PNG أو PGP.

بعد الانتهاء اضغط على أوافق على الشروط والأحكام وبعدها اضغط على ارسال.

وبذلك تكون قمت بالتقديم على طلب للحصول على توصيلة مياه جديدة ببساطة وستصلك رسالة على الهاتف الجوال الخاص بك وتحتوي الرسالة على رقم الطلب لكي تتمكن متابعته عبر القنوات الرقمية.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات المختلفة حول تطبيق المياه الوطنية، كما ذكرنا كيف تقوم بطلب توصيل المياه الجديدة والصرف بسهولة عبر هذا التطبيق والخدمات التي يقدمها للمواطنين.