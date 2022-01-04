يحتاج البعض لتقديم الشكاوي للتأمينات الاجتماعية بسبب وجود مشكلة أو عدم استحقاق شخص ما، ولا يعلم السبب ويحتاجه لمعرفة طريقة تقديم الشكوى والرابط الخاص بها، وهذا لأنه من أهم الروابط التي قامت التأمينات بتوفيرها لمواطني ومقيمي المملكة حتى توفر لهم وقتاً كثير والجهد، الذي كانوا يفعلونه عند القيام بإرسال الشكوى إلكترونياً وأصبح سهلاً على الجميع، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم خطوات تقديم شكوى التامينات الاجتماعية 1443 وجميع المعلومات التي تحتاج إليها.

خطوات تقديم شكوى التامينات الاجتماعية 1443

لكي تتمكن من تقديم شكوى التأمينات الاجتماعية فهذا يتم بشكل إلكتروني عبر موقع الرسمي التابع لها، وباتباع بعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً تزور الموقع الرسمي التابع للتأمينات الاجتماعية.

تضغط على كلمة تواصل معنا المتواجد بالواجهة الأساسية.

بعد ذلك ستنتقل لصفحة التواصل.

تختار سبب التقديم لهذه الشكوى المتواجدة في القائمة المنسدلة.

تنقر على كلمة تقديم الطلب.

تدخل جميع البيانات التي يتم طلبها من رقم الجوال البريد الإلكتروني، الاسم ثلاثي، رقم الإقامة للمقيمين، ورقم الهوية الوطنية للمواطن.

تختار بعد ذلك لمن تود أن تقدم الشكوى عليه.

تكتب تفاصيل الشكوى.

ترفع ملف لدعم طلبك ونريد أن ننوه بأنك تستطيع أن ترفع إلى خمس ملفات وهذا هو الحد الأقصى لا يزيد حجمها عن 2 ميجا بايت.

تدخل رمز التحقق.

تضغط على كلمة إكمال الطلب، وسيصلك الرد خلال 24 ساعة من الوقت الذي قامت فيه بتقديم الطلب.

شكوى التأمينات

إن تقديم الشكاوى أصبحت خدمة إلكترونية مقدمة من مؤسسة التأمينات التابعة للمملكة السعودية، جعلت الشخص المشترك أو أصحاب العمل من أن يقدموا شكوى للمؤسسة بما يتعلق بتأخير إنجاز المعاملات أو الشكاوى العامة التي تخص خدمات المؤسسة، وهذه الشكوى لا تتضمن حالات التسجيل الغير حقيقية أو المستبعدة بعد أن قام بطرق العمل، كما أننا خدمة الشكاوى بالتأمينات لها مميزات متعددة وهي كالاتي: