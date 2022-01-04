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عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين حول المملكة عن كيفية تسجيل اللقاح في توكلنا لكي يتمكنون من الحصول عليه من قبل وزارة الصحة السعودية، رغبة في التحصن ضد متحور كورونا المستجد خشيةً على صحتهم وسلامتهم، لذا يوجد العديد من اللقاحات المعتمدة التي لابد من التقدم للحصول عليها بكل سهولة ويُسر سواء للمقيمين أو المواطنين.

كيفية تسجيل اللقاح في توكلنا 1443

لكي تتمكن من التسجيل في لقاح كورونا لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

يتم فتح التطبيق الخاص على هاتفك عبر الرابط.

الضغط على خانة تسجيل جديد ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

قم بالموافقة على جميع كافة الشروط ثم أنقر على التالي.

التحقق المطلوبة ثم إنشاء كلمة المرور الجديدة.

حدد المكان ثم أنقر على التالي ثم المتابعة على جميع النوافذ الموقع.

بعدها قم بالإجابة على كافة الأسئلة.

طريقة حجز موعد لقاح كورونا من توكلنا



يُمكنك اتباع بعض الخطوات التي تُمكنك من حجز الموعد اللقاح كورونا عبر ما يلي:

انتقل مباشرة إلى رابط تطبيق توكلنا الرسمي.

سجل دخول إلى الحساب الخاص بك ثم اختر الخدمات.

حدد اختيار الخدمات الصحية ثم أنقر على لقاح كورونا.

حدد الفرد الراغب في الحصول على اللقاح.

اختر الموعد ثم أجب على الأسئلة ثم حدد المواعيد من التاريخ والوقت.

أكد على تقديم الحجز ثم أنتظر قليلاً للرد.

رابط تقديم طلب لاعتماد لقاح تم تلقيه خارج المملكة



لكي تتمكن من تقدم طلب لاعتماد اللقاح عبر الرابط الرسمي الخاص بوزارة الصحة السعودية واتباع باقي التفاصيل التي تخص التسجيل لكي تحصل على اللقاح، والمملكة اعتمدت الكثير من أنواع اللقاحات المختلفة، لذا يُمكنك الحصول عليه من خارج المملكة عبر رابط الوزارة، كما يُمكن لغير مالكين لهوية سعودية أو بطاقة.

اللقاحات المعتمدة في السعودية ضد كورونا



هناك الكثير من اللقاحات المعتمدة في السعودية ومن ضمنها ما يلي:

أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)

جانسن (Janssen)

فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)

موديرنا (Moderna)

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان كيفية تسجيل اللقاح في توكلنا 1443 وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع، ونود أن يكون نال إعجابكم.