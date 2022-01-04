نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار بطاقة صعود الطائرة أديل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد من أبرز الأمور الهامة هي إصدار بطاقة صعود الطائرة أديل لأنها شرط أساسي في السفر عبر خطوطها الجوية، ففي حالة الرغبة في السفر من خلالها لابد من الحصول على تلك البطاقة ولكي تتمكن من إصدارها بكل سهولة ويُسر ودون عناء لابد من قراءة مقالنا هذا وسوف نوضح المزيد.

شركة أديل للطيران



تعد من ضمن الشركات الخاصة بالطيران التابعة للحكومة السعودية، فهي تتسم بأسعارها المنخفضة على عكس باقي الشركات الخاصة حيث تأسست في 2016 وأخذت مطار الملك عبد العزيز مقر لها في جدة، وأنطلق أولى رحلاتها المحلية في 2017.

إصدار بطاقة صعود الطائرة أديل

لكي تتمكن من إصدار بطاقة صعود في أديل لابد من الاتصال على رقم خدمة العملاء، أو القيام بالتوجه إلى أقرب فرع للشركة أو يُمكنك أيضًا الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

خطوات إصدار بطاقة أديل بشكل إلكتروني

يتساءل الكثيرين حول المملكة عن كيفية إصدار بطاقة أديل لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الذهاب مباشرة إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بالطيران أديل.

أضغط على إتمام الإجراءات ثم انتقل لكتابة البيانات المطلوبة.

قم بإضافة المرجع الخاص بالحجز ثم أدخل اسم العائلة ثم أنقر على استمرار.

قم بإتمام الإجراءات المطلوبة لكي تتمكن من الحصول على بطاقة.

كيفية التواصل مع طيران أديل

يرغب الكثيرين في المملكة من التواصل مع أديل لذا وفرت مجموعة من الأرقام الخاصة بخدمة العملاء سواء من داخل المملكة أو من خارج حدودها.

يُمكنك التوجه إلى متجرجوجل بلاي لكي يتم تنزيل تطبيق أديل التي أطلقته الشركة توفيرًا للوقت والجهد على المواطنين وأيضًا المقيمين وغيرهم، فهو يوفر إمكانية الحجز دون أضاعه وقت.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان إصدار بطاقة صعود الطائرة أديل 1443 وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص الموضوع، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.