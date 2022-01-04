نزول راتب الضمان hrsd.gov.sa في المصارف السعودية المعتمدة لدى الوزارة مثل مصرف الراجحي وغيرة من المصارف التي يكون لمستفيدي الضمان الاجتماعي حسابات بنكية فيها، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الموعد المقرر لصرف الراتب والمعاش الأول للمقبولين في الضمان الاجتماعي المطور هذا الشهر، كما يرغب غير المقبولين في الضمان الاجتماعي الجديد ولا يتسلموا رسائل قبول الأهلية بالتعرف على رابط وكيفية تقديم التظلم للوزارة وما هو الموعد المقرر لتقديمها والرد عليها.

نزول راتب الضمان hrsd.gov.sa جمادي الآخرة 1443 اعتراض الأهلية sbis.hrsd.gov.sa

قام الموقع الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية التابع للوزارة الشاملة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن المواعيد المقررة والمحددة لتسلم رواتب الضمان المطور الجديدة في ظل النظام الجديد، حيث تم تغيير نظام وموعد التسلم القديم ليكون بالتقويم الهجري وليس بالميلادي، ويكون نظام الضمان الاجتماعي المطور هو طفرة في التسجيل والاحتساب ونظام مختلف في حساب الأهلية ضمن العديد من التطويرات الحديثة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية الوطن الشاملة 2030 وهي رفع الدعم عن غير المحتاجين وتوزيعه على مستحقي الزكاة.

موعد إيداع راتب الضمان ومواعيد التسلم

تقرر أن يكون التقويم الخاص بمواعيد التسلم بالتقويم الهجري.

يكون الأول من الشهر الهجري موعد تسلم رواتب الضمان.

يتم تسليم راتب جمادي الآخرة الثلاثاء 1 جمادي الآخرة الموافق 4 يناير 2022.

يستمر تسليم الرواتب حتى الثلاثاء المقبل حسب نظام تسليم كل بنك على حده.

أسباب عدم تسلم رسائل أهلية الضمان ومتى يتوقف راتب الضمان

انتظر المواطنين المسجلين بالرابط الجديد للمرة الأولى تسلم رواتب الضمان في ديسمبر 2021 وحتى بداية يناير 2022، وقد وصلت رسائل اس ام اس لجميع المقبولين بينما لم يتسلم آخرين تلك الرسائل، وتكون أسباب عدم تسلم رسائل الضمان كما يلي:

عدم التسجيل بشكل صحيح في رابط الضمان الاجتماعي المطور.

أن يكون المسجل لم يستوفي شروط الاستحقاق التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما يكون مخالفة الشروط العامة للضمان، بالنام القديم، سببا في عدم قبول الضمان مثل رفع الحد الأدنى للدخل أو الوجود في أحد دور الرعاية وأيضا السفر المستمر خارج المملكة، وكذل أن يكون تابع في أسرة وليس مستقل.

كيفية تقديم الاعتراضات لغير المقبولين في الضمان يناير 2022

يجب بالبداية ان يكون المتقدم بالاعتراض متأكدا من تسجيل بياناته بالرابط بشكل صحيح على رابط الضمان الاجتماعي المطور وتسجيل رقم الهاتف المتاح لديه، كما يكون قرأ بشكل جيد شروط النظام الجديد وأسباب الأهلية وأسباب رفع الأهلية، ويتم تسجيل الاعتراض بالخطوات التالية: