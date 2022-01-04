وزارة التعليم تتعاون مع هيئة تقويم التعليم لإطلاق مؤشر ترتيب المدارس لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور

كشفت وزارة التعليم السعودية عن تعاونها مع هيئة تقويم التعليم لإطلاقها المبادرة الجميلة التي يتم أعلانها من قبل الهيئة، حيث أعلنت عن مؤشر ترتيب المدارس، وذلك عبر موقع التدوين العالمي تويتر وأكدت الهيئة أن تلك المؤشرات التي يتم أعلانها وفق درجات الطلاب المعيارية للاختبارات التي تنفذها الهيئة، تعمل علي مساعدة ولي الأمر والتلميذ في اختيار المدارس، بالإضافة إلي تحفيز المنافسة بين الإدارات التعليمية لتقديم معاير دراسية علي افضل حال، والعمل علي تحسين العملية التعليمية من خلال مشاركة الإدارات والمدارس في المسابقات التنفيذية.

مؤشر ترتيب المدارس

بدأ انطلاق مؤشر ترتيب المدارس في المملكة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب وذلك لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء التلاميذ في المدارس، ويهدف مؤشر التصنيف المدرسي أيضًا إلى تحسين مستوى التعليم الذي تم الحصول عليه، كما تم ترخيص جميع المديرين والموظفين في قطاع التعليم العام بحيث تكون هناك منافسة وذلك لهدف تحسين وتنمية الأداء المدرسي، وعلاوة على ذلك بفضل مؤشر تصنيف المدارس تتوفر ميزة البحث التفصيلي أيضًا في جميع إدارات ومكاتب التعليم في المملكة، كما يهدف مؤشر الترتيب إلى خلق روح المنافسة البناءة بين إدارات التعليم والمكاتب والمدارس من أجل تحسين التعليم العام وتحسين المستوى التعليمي للطلاب من خلال تحديد المدارس التي تناسبهم.

مزايا المؤشر المدرسي والهيئات المنضمة له

الأمر الذي دفع وزارة التعليم تدشن تلك النظام الهام من تصنيف مؤشر ترتيب المدارس بالإضافة إلي الهيئات التي تضمنت اشتمال المؤشر هو التالي:

خلق روح التنافس بين الخدمات التعليمية والمدارس والخدمات التعليمية ، علما أن هذه المنافسة بناءة بسبب تحسين التدريس. من السهل على أولياء الأمور اختيار المدرسة المناسبة بناءً على المعلومات التفصيلية التي يوفرها الفهرس، وكذلك الوصول إلى المدرسة أو أي إدارة مدرسة عبر خريطة المملكة، حيث ستشمل الخريطة جميع المدارس للبنين والبنات على المستوى الوطني. يهدف المؤشر إلى توفير معلومات مفصلة عن أداء الطلاب في جميع مدارس المملكة وكذلك أداء العاملين في قطاع التعليم العام. تخضع جميع المؤسسات التعليمية في المملكة لنظام هيئة تقويم التعليم والتدريب. يشمل مؤشر تصنيف المدرسة كافة المكاتب والإدارات التعليمية بالمملكة. بالإضافة إلى ذلك فإن جميع مدارس البنين والبنات مدرجة في نظام فهرس التصنيف المدرسي. تم تطوير جميع الكيانات والتي تخضع لنظام مؤشر تصنيف المدارس، علي أن يتم من خلالها تطوير جميع مستويات التعليم في بالمملكة.

وبذلك انتهينا من سرد كافة التفاصيل المعلنة عن مؤشر ترتيب المدارس الذي تطلقه هيئة تقويم التعليم مع وزارة التعليم بالمملكة.