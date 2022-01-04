بدون دفع مبلغ مقدم أشترى سيارة أحلامك بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات

بدون دفع مبلغ مقدم أشترى سيارتك أحلامك بدون كفيل ، برنامج تمويل السيارات الميسر ، مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمملكة ، وبالتقسيط علي دفعات مجدولة وميسرة حتي 5 سنوات ، يعتبر واحد من أهم برامج التمويل التي يقدمها بنك البلاد للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر بنك البلاد للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة ، والتي تساعد العميل علي شراء سيارة الأحلام بدون كفيل ولا ضامن ، وبدون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم.

مزايا برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية

قام بنك البلاد في المملكة العربية السعودية بتصميم برنامج تمويل السيارات ليكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل من خلال هذا البرنامج شراء سيارة الأحلام وذلك وفق حده الائتماني.

فترات سداد مرنه وميسرة تناسب جميع العملاء ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 60 شهر.

يمكن لطالب التمويل شراء السيارة التي يرغب بها ، بدون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم.

برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد ، لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن أن تصل قيمة مبلغ تمويل السيارات من بنك البلاد حتي 2 مليون ريال سعودي.

يتيح بنك البلاد للعملاء إمكانية تأجيل قسط من كل عام.

يمكن للعميل الاستفادة من تأجيل السداد في بداية الأقساط المستحقة.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

العميل المتقاعد يمكنه أيضاً التقدم بطلب.

رابط التقديم على تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد وشروط الاستحقاق