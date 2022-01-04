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عمر شويل - جدة بدون دفع مبلغ مقدم أشترى سيارة أحلامك بدون كفيل وبالتقسيط حتي 5 سنوات - ثقفني
بدون دفع مبلغ مقدم أشترى سيارتك أحلامك بدون كفيل ، برنامج تمويل السيارات الميسر ، مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمملكة ، وبالتقسيط علي دفعات مجدولة وميسرة حتي 5 سنوات ، يعتبر واحد من أهم برامج التمويل التي يقدمها بنك البلاد للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر بنك البلاد للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة ، والتي تساعد العميل علي شراء سيارة الأحلام بدون كفيل ولا ضامن ، وبدون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم.
مزايا برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية
- قام بنك البلاد في المملكة العربية السعودية بتصميم برنامج تمويل السيارات ليكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن لطالب التمويل من خلال هذا البرنامج شراء سيارة الأحلام وذلك وفق حده الائتماني.
- فترات سداد مرنه وميسرة تناسب جميع العملاء ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 60 شهر.
- يمكن لطالب التمويل شراء السيارة التي يرغب بها ، بدون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم.
- برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد ، لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن أن تصل قيمة مبلغ تمويل السيارات من بنك البلاد حتي 2 مليون ريال سعودي.
- يتيح بنك البلاد للعملاء إمكانية تأجيل قسط من كل عام.
- يمكن للعميل الاستفادة من تأجيل السداد في بداية الأقساط المستحقة.
- طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
- العميل المتقاعد يمكنه أيضاً التقدم بطلب.
رابط التقديم على تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد وشروط الاستحقاق
- يمكن للعميل التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد ، من خلال الدخول علي رابط تمويل بنك البلاد للسيارات ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة المعلومات المطلوبة ، وخلال 24 ساعة يتم التواصل مع العميل من قبل ممثل خدمة العملاء لدى بنك البلاد.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم من بنك البلاد.
- يجب أن يكون طالب التمويل يمتلك حساب جار لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل من المواطنين السعوديين هو 3000 ريال، للاستفادة من تمويل بنك البلاد للسيارات بدون كفيل.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 3500 ريال سعودي ، لإنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل.
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