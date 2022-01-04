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عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين في المملكة عن نظام فارس 1443 الرابط الجديد الذي يُمكنهم من الحصول على العديد من الخدمات التي يشملها النظام، حيث يعد من ضمن الأنظمة التعليمية نظرًا لما يُقدمه من خدمات لكافة المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص نظام فارس.

نظام فارس 1443 الرابط الجديد

يرغب الكثيرين في التعرف على الرابط الخاص بنظام فارس الذي يُمكنك من التوجه إليه للاستفادة من جميع خدمات النظام التي يوفرها تسهيلاً على كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يتسم بالعديد من المزايا ومن أبرزها إمكانية القيام بكافة المعاملات والإجراءات الروتينية التي يحتاجها الكثيرين.

كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

يُمكن لكافة الراغبين في التسجيل عبر نظام فارس للخدمة الذاتية عبر الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

الذهاب مباشرة إلى رابط نظام فارس الرسمي.

قم بعد ذلك بالتسجيل في الخدمة الذاتية ثم قم بكتابة جميع البيانات.

ادخل رمز التحقق ثم أنقر على تقديم ثم انتقل إلى الصفحة الرسمية.

بالخطوات السابقة تكون تم التسجيل في نظام فارس.

كيفية الحصول على إجازة مرضية عبر فارس

لكي تتمكن من الحصول على إجازة من قبل نظام فارس حيث يُمكنك ذلك عبر اتباع ما يلي:

الانتقال إلى نظام فارس ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على صلاحيات الخدمات صم اختر طلبات الإجازة.

الضغط عليها ثم حدد الإجازة ثم المدة ثم أنقر على التنفيذ.

قم بمتابعة الطلب وسوف يتم الرد عليك عبر فارس.

تحديث بيانات التسكين على نظام فارس

يُمكنك تحديث البيانات الخاصة بالتسكين لجميع العاملين والإداريين في وزارة التعليم السعودي، لذا يُمكنك اتباع بعض الخطوات التي تدفعك لتحديث البيانات:

الانتقال مباشرة إلى نظام فارس.

ادخل باقي البيانات الخاصة بك في الخانات الشاغرة.

استعرض جميع البيانات الخاصة بالتسكين.

الضغط على خانة إضافة.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التحديث بنجاح.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان نظام فارس 1443 الرابط الجديد وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص الموضوع، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.