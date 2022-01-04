نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاحوال المدنيه للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين في المملكة عن رابط الاحوال المدنيه للتوظيف التي تشمل الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تُسهل الوقت والجهد على جميع الأشخاص، فوزارة الداخلية السعودية وفرت تلك المنصة لكي تتضمن خدمات شتى للمواطنين والمقيمين أيضًا، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص المنصة.

شروط التسجيل في وظائف الأحوال المدنية



هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم التسجيل في التسجيل في الوظائف لابد من اتباع بعض الخطوات التالية:

ضرورة أن يكون الشخص الراغب في التسجيل سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الشخص نشأ في السعودية إلا بعض الأشخاص الذين عاشوا خارج حدود المملكة لسبب راجع لعمل والديهم.

يشترط أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحكم شرعي أو أي جريمة.

يلزم أن يكون الشخص المتقدم متزوج من امرأة سعودية.

ينبغي أن يكون لائق طبيًا وأن يتخطى المقبلات الشخصية والاختبارات الخاصة بالقبول.

يشترط أن يتناسب طوله مع وزنه وأن يكون مالك لهوية وطنية سارية.

طريقة حجز موعد في الاحوال المدنية



وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن إمكانية حجز موعد خاص بالأحوال المدنية لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة، لكي تُسهل على الأشخاص حجز موعد بالأحوال عن طريق اتباع ما يلي:

أنتقل إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر.

أختر أبشر للأفراد ثم أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

سجل دخول ثم انتقل إلى الاحوال المدنية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية ثم ادخل تاريخ الميلاد الشخص.

اكتب رمز التحقق ثم اختر دخول لحجز موعد.

حدد الخدمة المرغوب بها ثم حدد أقرب مكتب أحوال.

قم باستعراض المواعيد الخاصة ثم أكد الموعد.

أحفظ وقم بطباعة التذكرة الخاصة بالحجز.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الأحوال



هناك بعص الأوراق المطلوبة في التسجيل عبر الأحوال عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

السيرة الذاتية.

العنوان الوطني.

صورة من بطاقة الهوية.

تحديد المنطقة المراد العمل بها.

صورة من المؤهل الدراسي.

طريقة الغاء موعد الاحوال المدنية عبر أبشر

يُمكنك اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي لكي يتم إلغاء الموعد الخاص بالأحوال وهي:

انتقل إلى رابط أبشر.

سجل دخول عن طريق كتابة باقي التفاصيل.

حدد المواعيد ثم اختر تحديد التأشيرة.

الضغط على خانة تعديل الموعد.

رابط منصة الاحوال المدنية للتوظيف 1443

لكي تتمكن من الدخول إلى منصة الأحوال لكي تتمكن من الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها المنصة واتبع كافة التعليمات لكي تحصل على الخدمة المرغوب به.