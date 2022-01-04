استعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 وأسماء المقبولين في معاش الضمان على «الموارد البشرية» ونزول اول دفعة

استعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443، فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان خلال الأيام الأخيرة رسميا عن كافة التفاصيل الخاصة بمستجدات طرح النتائج الخاصة باستحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 والتعرف على موعد طرح اول دفعة، وذلك من خلال البيان الذي قامت بأطلاقه وزارة الموارد البشرية السعودية خلال الساعات الأخيرة عبر الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث اكدت انها تستعد في هذا التوقيت لطرح النتائج الخاصة باستحقاق الضمان الاجتماعي المطور بناء على طلبات التقديم التي تقدم بها الكثير من الأشخاص خلال الفترة الأخيرة، كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وسلم الرواتب للأسر والأفراد بالاستحقاق الشهري والسنوي وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد طرح نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 و موعد الحصول على الضمان الاجتماعي المطور من حيث قبول ورفض المتقدمين، وطرح كافة التفاصيل الخاصة بطرح الدفعة الأولى من الدعم من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

استعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

موعد الحصول على الضمان الاجتماعي المطور من حيث قبول ورفض المتقدمين، تساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي تم إعلانه من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث تقدم عددٍ كبير من المستحقين خلال الفترة الماضية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بناء على الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة، وفي هذا التوقيت يتساءل الكثير للتعرف على نتائج الاستحقاق المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف يتم إعلان النتائج بشكل تدريجي وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة وذلك بعدما تم غلق باب الاشتراك في الضمان الاجتماعي المطور الجديد خلال الأيام الأخيرة، حيث يتم تحديد المبلغ الذي يتم تقديمه.

الاستعلام عن المقبولين فى الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

اولا:- تسجيل الدخول إلى الموقع لبوابة الموارد البشرية https://hrsd.gov.sa/ ثانياً :- الضغط على خيار الاستعلام. ثالثاً:- اختيار خيار خدمات الموقع. رابعاُ:- كتابعه رقم الحالة المدنية خامساً:-تسجيل رقم الضمان الاجتماعي. سادسا:- كتابه رمز التحقق بشكل صحيح ليظهر بعد تسجيل الدخول صفحة البينات الخاصة بالمتقدم والتى يظهر بها رصيد الخاص بهو قيمة الضمان الاجتماعي المقدم له.

كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم 1443

قدمت وزارة الموارد البشرية السعودية إمكانية التقديم في الحصول على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور الجديد بسهولة من جانب المستحقين، آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور، على ان يتم ذلك من خلال منصة الدعم والحماية التابعة لوزارة الموارد البشرية، على أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.