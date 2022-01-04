نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لشهر يناير 2022 الدفعة رقم 50 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر يناير حساب المواطن من البرامج التي يتم تقديمها في المملكة العربية السُّعُودية لحرص المملكة على أن يحصل كل مواطن على الدعم لمواجهة أعباء الحياة حتى يضمن حياة كريمة وأيضاً النساء المطلقات والأرامل التي تواجه المعيشة وقد تم إطلاق هذا البرنامَج في عام 2017 وتم استمراره حتى الآن ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح موعد صرف حساب المواطن لشهر يناير.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يناير 2022

لقد تم الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن لشهر يناير حيث أنه سوف يكون في يوم العاشر من هذا الشهر (10/ 1/ 2022) وعلى كل مواطن من المستحقين لدعم حساب المواطن أن يقوم بمتابعة الحساب البنكي الخاص به حتى يتحقق من وجود الدفعة الخاصة به وذلك حتى لا يتم ضياع موعد تقديم الاعتراض في حالة عدم وصول الدفعة إليه وإذا وافق يوم العاشر من الشهر يوم عطلة سواء كان الجمعة أو السبت فسوف يتم صرف الدفعة أما يوم الحادي عشر ميلادي من الشهر أو ربما يوم التاسع من نفس الشهر ميلادي.

شروط أهلية دعم حساب المواطن

لقد تم وضع بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند الرغبة في الحصول على دعم حساب المواطن وهذه الشروط تكون كالآتي:

لا بد من المستحق أن يكون سعودي الجنسية.

لا يجب لم هو عمره أقل من 35 عاماً أن يقوم بالتقديم باستثناء إذا كان تابع لشخص آخر.

من الممكن أن تقوم المرأة الأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء أعمارهم أقل من 18عاما أن تحصل على دعم حساب المواطن.

يشترط ألا يكون المتقدم على حساب المواطن التسجيل في أي دعم آخر.

لا بد من عدم ملكية الشخص المتقدم للحصول على الدعم لأى عقود ملكية أو عقارات أو سجل تجاري.

يتم وضع من هم أقل من 18 عاماً إلى فَقَرة التابعين من الدعم.

نوع الدخل المانع من حساب المواطن

لقد تم تحديد أنواع من الدخل الذي يتم استثناء من دعم حساب المواطن وهذه الأنواع تتمثل في الآتي:

المواطن الذي تم إيقاعه في كارثة ويتم حصوله على دعم لمواجهة هذه الكارثة.

الذي يحصل على دعم من مؤسسة تابعة للدولة أو الحكومة للعلاج.

من يحصل على صدقات.

كيفية الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن

من الممكن أن يقوم المواطن السعودي من تقديم اعتراض في حالة تأخر وصول الدفعة المستحقة أو عدم وصول الدفعة في الحساب البنكي الخاص به ويجب أن يتم تقديم هذا الاعتراض في خلال 90 يوماً من موعد ظهور نتيجة الأهلية وذلك بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بذلك وسوف تصل رسالة نصية عبر الجوال تفيد بقبول الاعتراض أو رفضه وفي حالة عدم قَبُول الاعتراض سوف يقوم المواطن بحصوله على الدفعات السابقة بحد أدنى خمس شهور فقط ويتم تقديم الاعتراض بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الدخول عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن citizen account.

الذَّهاب بعد ذلك إلى إدارة الحساب واختيار أيقونة حسابي.

النقر على رابط تاريخ الاستحقاق.

إذا تم رفض الأهلية سوف تظهر الأسباب موجودة على الصفحة.

الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

يتم ملء كافة البيانات المطلوبة وبعد ذلك يتم الضغط على زر إرسال.

وأخيراً يتم انتظار رسالة نصية عبر الجوال تفيد بقبول أو رفض الاعتراض.

وفي النهاية نكون تعرفنا إلى موعد صرف حساب المواطن لشهر يناير كما تعرفنا إلى شروط أهلية دعم حساب المواطن وقمنا أيضا بذكر نوع الدخل المستثنى من حساب المواطن ونحن إلى ذلك تعرفنا إلى آلية الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن.