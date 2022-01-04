نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن جبل اللوز بتبوك في المملكة السعودية بمناسبة موسم تساقط الثلوج في المقال التالي

عمر شويل - جدة معلومات عن جبل اللوز، الذي تزاحم على متابعة أخباره غالب سكان الوطن العربي، بل سكان العالم في الأيام القليلة الماضية بسبب جمال ما تم تداوله على القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو العالمية مثل يوتيوب، ونحن في موقع “ثقفني“، لا نحب أن تمضي الأمور هكذا على قراء موقعنا الكرام، لأننا نعلم ثقتهم الغالية التي نعتز بها في موقعنا “ثقفني“، ولذلك قمنا بجمع هذه المعلومات من مصادرها الموثقة لحضراتكم على النحو التالي.

معلومات عن جبل اللوز بالمملكة السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول المحورية والهامة في غرب القارة الآسيوية، ويقع جبل اللوز في الشمال الغربي من المملكة. قريبا من الحدود السعودية الأردنية، وفوق خليج العقبة على ارتفاع نحو 2549 متراً فوق مستوى سطح البحر.

جبل اللوز ينتمي إلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى بالمملكة. والتي بدورها امتداد لجبال السروات التي تمتد من غرب تبوك وحتى وادي “رم” بالمملكة الأردنية. وجاءت تسميته بهذا الاسم لوجود شجر اللوز بتلك المنطقة قديما.

كما أن المكان إلى الآن غني بالغطاء النباتي في كثير من أماكنه، وتنتشر على سطح الجبل مساحات من المياه الجارية الدائمة وشبه الدائمة طوال العام. وكانت منطقة جبل اللوز قديما خالية من أي معالم لتجمعات سكانية تعيش فيه. إلا أنه مؤخرا ومع إدراك الأهمية السياحية للمنطقة بطبيعتها الساحرة. ومناظرها الخلابة.

تم إنشاء عدد من الفنادق السياحية للمبيت هناك. لكن عادة ما يتم التحذير وبشدة من الموائل الصخرية المنتشرة، فالطريق إلى الجبل عرضة للانزلاقات، وخاصة عندما يذوب الجليد في فصل الشتاء، ولذلك فإنه يجب من توخي الحذر عند الصعود للقمة في ذلك الوقت من العام.

وبالنسبة للحياة البيولوجية في جبل اللوز، فإنه يتميز بمقدار كبير من التنوع البيولوجي، حيث يضم المكان عدداً من الطيور مثل الحساسين، وأبو ملعة، والبلاشن، والجوارح والدُخُل، واللقالق، والخواضات، والعقاب المهاجر، وطائر أبلق القنة. كما توجد مجموعة كبيرة من الثدييات وأنواع مختلفة من النباتات الشهيرة في شبه الجزيرة العربية.

التكوين الجيولوجي والصخري للجبل والنقوش الأثرية

تقع بالقرب من جبل اللوز منطقة اسمها “مغائر شعيب” أو “جنوب مدين قديما” أو “محافظة “البدع“، وهي المنطقة التي ارتحل إليها سيدنا موسى عليه السلام في رحلته الأولى. وهناك تزوج بابنة سيدنا شعيب عليه وعلى محمد الصلاة والسلام.

وتنتشر بالجبل عدة نقوش قديمة أثرية على الصخور، يعود تاريخها إلى 10 آلاف سنة قبل الميلاد. وهذه النقوش لصيادين على أظهر الخيل وحيوانات مثل الجمال وتشبه هذه النقوش تلك النقوش الموجودة في جبل الجبة بحائل.

وفي الجهة الشرقية لجبل اللوز يوجد بعض الصخور الأخرى، والمنقوش عليها عجول وجواميس. وأرجعها بعض الباحثين في تاريخ الأنبياء إلى أنها إشارة لقصة عبادة العجل عندما غاب سيدنا موسى عن قومه. لكن هذا التفسير يرجع إلى أسباب منها أن تلك النقوش للعجول ليست من ثقافة أهل المنطقة الحاليين.

أما بالنسبة للتكوين الجيولوجي، فإن قمة جبل اللوز تتكون من صخور كالسية قلوية، وأخرى لونها فاتح. وهناك نوع أخر من صخور الأنديسايت وصخور الريوليت التي تتجه بشكل عام نحو الشرق. وتعتلي قمة جبل اللوز أيضا قمم داكنة اللون من الصخور البركانية والصخور المتحولة. كما أن المنحدرات السفلى والوسطى من الجبل تتكون من الجرانيت الصخري، والذي تم اختراقه في القمم المغطاة من الجبل.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا عن جبل اللوز وأهم المعلومات الصحيحة عنه، ونرجو أن نكون قد أفدناكم إفادة ترضي شغفكم أعزائي قراء موقع “ثقفني“.