الآن بنك البلاد يقدم قرض تمويل تكميلي بدون كفيل وعلى فترة سداد تصل الى 5 سنوات وبأقل راتب

اطلب الان من بنك البلاد لو كنت اخدت قرض تم سداده ولم يتبقى عليك أية ديون أو مستحقات لبنك أتاح لك بنك البلاد قرض تكميلي فهو لا يشترط كفيل وهو معونة إضافية لمن حصل على قرض ويحتاج المزيد من المال لتيسير احتياجاته المعيشية لديه، حيث أن تعد المنتجات التمويلية بشكل عام من أكثر الطلبات للعديد من الأشخاص في المملكة ومن هنا تقدم البنوك والشركات أنواع كثيرة من القروض منها من يشمل المقيمين ايضاً ، ومنها من يختص بالسعوديين الجنسية فقط على حسب نظام الشركة أو البنك، فيما يعد بنك البلاد من افضل البنوك الموجودة في السعودية معتمد من البنك المركزي يقدم مميزات للعملاء تجعله من أفضل بنوك المملكة على الإطلاق حيث يراعي كل هذه الخصائص والتي منها القرض يشمل الوافدين والمواطنين والمتقاعدين، لا يطلب ضامن للحصول على القرض، ومن خلال مقالي سوف نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض التكميلي ومزايا التمويل وكيفية التقديم للحصول على القرض التكميلي من بنك البلاد.

مميزات التمويل التكميلي من بنك البلاد:

للتمويل التكميلي من بنك البلاد عدة مزايا اهمها مايلي:

من مزايا التمويل التكميلي لبنك البلاد يسمح بفترات السداد طويلة ومرنة وميسرة تصل إلى 5 سنوات.

يعتبر تمويل يتوافق مع أحكام وشروط الدين الإسلامي.

يسمح بنك البلاد بالتمويل المتقاعدين.

يمتاز تمويل بنك البلاد سرعة إتمام الإجراءات.

يمتاز تمويل بنك البلاد أنه يمكن السداد قبل الموعد المحدد وهذا وفقاً لضوابط وأحكام البنك المركزي السعودي.

يمتاز تمويل بنك البلاد باتاحة القرض للمواطنين والوافدين رجال ونساء.

يمتاز تمويل بنك البلاد بميزة الرسوم بنسبة 1% فقط من إجمالي القرض بواقع 5.000 ريال كحد أقصى.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل التكميلي من بنك البلاد:

للحصول على التمويل التكميلي لبنك البلاد يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط على العميل للحصول على التمويل التكميلي أن يفتح العميل حساب جاري في البنك.

بالإضافة إلى أن من أهم هذه الشروط أن يكون دخل الشخص المتقدم من العملاء للبنك في حالة إنهم من المواطنين كحد أدنى عن 3.000 ريال سعودي،

ومن مميزات هذا التمويل إنه يتم بدون تحويل الراتب

بالخطوات تقديم طلب تمويل تكميلي بنك البلاد:

للحصول على التمويل التكميلي من بنك البلاد وكيفية تقديم طلب للحصول على التمويل يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل الى الرابط الالكتروني لبنك البلاد.

ثم نختار ايقونة المنتجات البنكية ومنها طلب تمويل شخصي.

ثم كتابة وملء البيانات ومراجعتها ثم التأكيد.

ثم بعد مراجعتها جيدا عليك التأكيد على الاتفاقية.

ثم كتابة وادخال رمز التحقق من خلال الرسالة الواردة على هاتفك.

ثم بعدها تقديم طلب.

ثم ترفع الاوراق والمستندات المطلوبة كالتالي:

تقديم مستند بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج التقديم وطلب شراء بالتقسيط. بالإضافة إلى تعريف بالراتب يتضمن تاريخ التوظيف. كما يقدم خطاب تحويل الراتب. وبالنسبة للعاملين من القطاع العسكري مطلوب صورة بطاقة العمل.