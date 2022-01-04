بدون فوائد من بنك الرياض يقدم قرض تعليمي 200 الف ريال بدون رسوم للسعوديين والمقيمين

بسبب ظروف الحياة الصعبة من غلاء ومتطلبات المعيشة من مصروفات دراسية كبيرة وباهظة للمدارس والجامعات للابناء قد يلجأ البعض إلى اخذ قروض التعثر في سداد المصروفات الدراسية أو المطالب اليومية للجامعات والرسوم والنفقات على تعليم الأبناء، وقد أتاح بنك الرياض قرض تعليمي بدون هامش ربح ولا رسوم إدارية متاح للأشخاص السعوديين الجنسية ومن الأجانب الوافدين على أرض المملكة، حيث أن يعد التمويل وفكرة الحصول على المال تشغل الكثير من الناس في السعودية تهدف إلى تحقيق أحلامهم وتحسين المستوى المعيشي، لذلك توجد أنواع عديدة من المنتجات التمويلية منها الشخصي والعقاري والسيارات والتعليمي، فيما يقدم بنك الرياض القروض بشكل ميسر ويدعم الفئة التعليمية بـ قرض بدون فوائد ولا رسوم إدارية بالتعاون مع بعض الشركاء من القطاع التعليم، ومن خلال المقال سوف اوضح شروط الحصول على القرض وكيفية الحصول وتقديم طلب لأخذ القرض وكما سنوضح مزايا القرض التعليمي.

مميزات التمويل التعليمي من بنك الرياض:

يمنح البنك الموافقة على مبالغ تمويلية تبدأ من 5 آلاف ريال سعودي وتصل حتى 200.000 ريال.

القرض التعليمي ببنك الرياض يسدد على فترات مرنة ومريحة تبدا من سنة وتصل حتى 36 شهراً.

التمويل التعليمي من بنك الرياض يطبق الضوابط والأحكام الخاصة بالدين الإسلامي.

القرض التعليمي ببنك الرياض متاح للسعوديين والمقيمين من الرجال والنساء والمتقاعدين بجميع القطاعات الحكومية والخاصة (المعتمدة لدى البنك).

التمويل التعليمي من بنك الرياض مدعوم بدون فوائد ولا رسوم إدارية.

كما يتم الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

شروط الحصول على القرض التعليمي بنك الرياض:

للحصول على القرض التعليمي من بنك الرياض يجب توفر عدة شروط وهي:

يشترط للحصول على القرض أن لا يقل العمر عن 18 للسعوديين و22 سنة للمقيمين.

يشترط للحصول على القرض التمويل الشخصي او الاضافي للعملاء المؤهلين.

يشترط للحصول على القرض أن لا يقل الراتب عن 5.000 ريال.

يشترط للحصول على القرض تحويل الراتب إلى البنك عبر نظام سريع.

يشترط للحصول على القرض أن يكون العميل موظف على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

كما يتم الموافقة على القرض المحدد المبلغ والقيمة من قبل الجهة التعليمية المخصص لها القرض .

خطوات الحصول على القرض التعليمي من بنك الرياض:

اولا عليك بالذهاب الى احد فروع البنك وطلب نموذج الخاص بالجهة التعليمية الراغب الحصول على القرض بشانها من إحدى الجهات المشتركة مع البنك في تقديم القروض التعليمية لها.

يقدم الطلب الي بنك الرياض ويقوم المختصون بمراجعة الطلب والتاكد من استحقاقك الشخصي للتمويل والعمل على تخليص جميع الاجراءات لاخذ الموافقة على القرض.

يتم تسليم طالب القرض نسخة من النموذج من البنك بعد اتمام الموافقة عليه ثم يقدم الى جهة التعليم المراد تحويل القرض لها، ويتم الصرف.

لاية استفسارات او اسئلة خاصة بالعملاء والمستفيدين:

التواصل مع خدمة العملاء لبنك الرياض في حالة وجود أي استفسار عن الأهلية أو قيمة التمويل على رقم 8001242020