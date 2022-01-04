نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين عبر أبشر إلكتروني واستخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين عبر أبشر إلكتروني، تسعى الحكومة السعودية على تطوير كافة المنظومات الحكومية و الخاصة على أن تكون إلكترونية وهذا للتسهيل على المواطنين، و قد أعلنت الأحوال المدينة على صفحات التواصل الاجتماعي على أن تمكين تفعيل الهوية الرقمية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية، ولذلك أصبح بإمكان كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا بتفعيل الهوية الرقمية الخاصة بهم بخطوات بسيطة من المنزل عبر منصة أبشر، كما يمكنك من خلال المنصة معرفة كافة البيانات الشخصية الخاصة بك.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين عبر أبشر إلكتروني 1443

بعد أن أعلنت هيئة الأحوال المدنية منذ في شهر مارس منذ عدة أشهر عن خطوات تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين عبر أبشر الإلكتروني والاطلاع على البيانات الشخصية، لهذا وضعت الحكومة السعودية منصة أبشر لكي يستطيع المواطنين تجديد وتفعيل الهوية الرقمية الخاصة بهم إلكتروني بالخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى منصة ابشر الرسمية الإلكترونية.

على الفور سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالدخول إلى تسجيل الدخول.

قم بكتابة الإسم، رقم المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالدخول إلى أيقونة الخدمات.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على تفعيل الهوية الرقمية.

قم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم، رقم الهوية، الرقم السري.

عليك أولاً التأكد من صحة البيانات الشخصية لكى يتم تفعيل الهوية.

ثم قم بالنقر على أيقونة تحميل الهوية.

بعد ذلك قم بالضغط على تصدير البيانات.

وبهذه الخطوات البسيطة تستطيع تفعيل هويتك الرقمية إلكترونيا من المنزل.

طريقة التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية

تعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة السعودية التي تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية التي تخدم كافة المواطنين لهذا لابد من تسجيل في منصة أبشر بالخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى منصة ابشر.

ثم قومي بتسجيل الدخول إلى الموقع وإدخال اسم المستخدم و رقم المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله لكى تستطيع استكمال التسجيل.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

هكذا سيتم تسجيلك في منصة أبشر والاستمتاع بكافة الخدمات.

طريقة استخراج الهوية الرقمية إلكترونيا

كما يمكنك من خلال موقع ابشر استخراج الهوية الرقمية إلكترونيا مجانا بكل سهولة بالخطوات التالية: