طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 1443 بالرقم اللوحة

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية هذا الموضوع من أهم الأشياء التي يبحث عنها كل مواطن سعودي يمتلك سيارة ويبحث عن طريقة يستطيع من خلالها معرفة المخالفات المرورية المسجلة لسيارة وطرق سداد هذه المخالفات الاعتراض عليها، في ظل الأوضاع التطويرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع المجالات أعلنت الهيئة العامة للمرور عن توفير منصات رسمية يستطيع المواطنين الكشف عن كافة الأشياء المتعلقة بالمرور كما تقدم المنصات العديد من الخدمات من تجديد و تحديث رخصة القيادة، وهكذا استطاعت الحكومة السعودية توفير الوقت والمجهود للمواطنين تستطيع الاستفسار عن كل ما يختص بمنظومة المرور من المنزل إلكتروني.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 1443

يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة لسيارة القيادة بعد أن وضعت الهيئة العامة للمرور موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن المخالفات، وطريقة الاستعلام هي:

في البداية قم باتصال الهاتف بالإنترنت ثم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

عندما تظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على مرور ثم النقر على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

سيطلب منك إدخال بعض البيانات المتعلقة بالصاحب السيارة مثل اسم المستخدم، رقم اللوحة، رقم الهوية.

عند ظهور رمز التحقق قم بإدخاله وكتابة بشكل الصحيح.

بعد ذلك قم بالضغط على الاستعلام عن المخالفات.

انتظر قليلاً و سيظهر أمامك كافة المعلومات و البيانات المتعلقة برقم اللوحة من المخالفات المرورية وتاريخ تحديث رخصة القيادة.

طرق الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر

تستطيع الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة لك من خلال موقع ابشر بالخطوات التالية:

لابد أن تكون مسجلاً في موقع وزارة الداخلية.

ثم الدخول إلى منصة أبشر، ثم النقر على تسجيل الدخول.

كتابة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم، رقم الهوية ثم الضغط على تسجيل الدخول.

قم بعد ذلك بالنقر على خدماتي، ثم قم باختيار خدمات المرور.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على الاعتراض على المخالفات المرورية.

على الفور سيظهر أمامك كافة المخالفات المرورية الخاصة بك قم بتحديد المخالفة التي تريد الاعتراض عليها.

إدخال سبب الاعتراض على المخالفة.

على الفور سيتم ارسال رساله على جوالك تأكد على اعتراضك.

سيتم النظر في اعتراضك على المخالفة.

طرق التواصل مع الهيئة المرورية

لقد وضعت وزارة الداخلية السعودية أرقام خاصة بها لكي يستطيع كافة المواطنين التواصل مع الوزارة سواء لتقديم الشكوى او لرد على الاستفسارات التي تشغل اهتمام المواطنين والأرقام هي:

00966114419688.

92002005.

هذه هي الأرقام التي يمكنك من خلاله الاستعلام عن المخالفات المرورية، متاح الرد من الساعة 7 ونصف صباحاً حتى الساعة 2 ونصف مساءً كل يوم.