تمويل يصل إلى 60 ألف ريال قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

يعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إتاحة الحصول على قرض آهل وتمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي من البنك ولكن يمكن الحصول عليه بشروط محددة والهدف من القروض الاجتماعية هو مساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية على تحسين الأوضاع المعيشية وتزويد الدخل العائلي وإعانتهم على توفير احتياجاتهم الضرورية من خلال الدعم المالي الذي يتم تقديمه من بنك التنمية الاجتماعية وقد أوضح البنك إنه يتم الموافقة على طلب الحصول على القرض في خلال بضعة أيام بسيطة تتراوح من 7 :10 أيام، بالإضافة إلى أن البنك يوفر القروض اللازمة للمواطن السعودي الذي يحتاج الدعم المالي لتوفير الاحتياجات وقيامه في بدء المشروعات الصغيرة.

قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر قرض آهل من خدمات المملكة العربية السعودية التي يتم تقديمها للمواطن لسد الإحتياجات اللازمة لذوي الدخل المتوسط وتحسين الأوضاع المعيشية ومن ضمن خطط رؤية 2030 ومن مميزات قرض آهل يوفر تمويل يصل إلى 60 الف ريال ومدة تمويل تصل إلى 5سنوات على أن تكون طريقة السداد بشكل شهري وبدون رسوم إدارية، بالإضافة إلى الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.

التقديم على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية

التقديم على قرض أهل من بنك التنمية الذي توفره المملكة العربية السعودية وجاء هذا حرصاً الحكومة على صحة المواطنين وتجنب التزاحم على أبواب التقديم ويمكن التقديم الإلكتروني للحصول على قرض أهل من خلال الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم بالدخول من خلال الموقع الرسمي آهل بنك التنمية الاجتماعية.

الدخول إلى التقديم الإلكتروني وإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

إرفاق كافة الأوراق المطلوبة والمستندات في طلب القرض.

يجب مراجعة كافة البيانات والضغط على تسجيل الطلب.

شروط قرض أهل من بنك التنمية السعودي

الشروط اللازمة للحصول على قرض أهل من خلال بنك التنمية الاجتماعية السعودي وهى:

أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين ويحمل الجنسية السعودية.

كون المواطن مسجل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومر على تسجيله عامين كحد أدنى.

لا يزيد راتب المواطن المقدم على القرض عن 10000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم غير مديون بأي قروض بنك التنمية أو أي بنك آخر في المملكة العربية السعودية.

الفئات المستحقة لقرض آهل بنك التنمية