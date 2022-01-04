استخراج تأشيرة الدخول والخروج من السعودية وما هي الشروط بالتفاصيل

استخراج تأشيرة الدخول والخروج هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي يبحث عنها العديد من الراغبين في الدخول أو الخروج إلي المملكة العربة السعودية لأي غرض. فقد أتاحت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية إمكانية القيام باستخراج فيزا للدخول أو الخروج من المملكة وذلك إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب إلي أي من مقرات الجهات الحكومية المختصة. وكنا قد أوضحنا كافة التفاصيل الخاصة استخراج رخصة العمل للخروج النهائي من المملكة بدون موافقة الكفيل, وفيما يلي سيتم شرح كافة التفاصيل الخاصة بكيفية استخراج تأشيرة الدخول والخروج من المملكة وما هي الشروط والخطوات بالتفاصيل خلال السطور القليلة القادمة.ا

الشروط المبدئية اللازمة من أجل استخراج تأشيرة الدخول والخروج من السعودية

وضعت المديرية العامة للجوازات السعودية بعض الشروط الأولية الهامة من أجل الحصول علي تأشيرة الدخول والخروج من المملكة وهي كالتالي:

يمكن إصدار التأشيرة لمن هم أكبر من (15) عام علي الأقل.

يقوم الكفيل بإنهاء إجراءات إصدار التأشيرة للمقيمين بالمملكة.

يمكن للمقيمين الحاصلين الإقامة المميزة السعودية بالقيام باستخراج تأشيرة الدخول والخروج من المملكة له ولذويه بدون الحاجة إلي الكفيل.

يجب القيام بسداد كافة المخالفات المرورية طبقا لنظام المرور الجديد للمقيم وصاحب المؤسسة أو العمل.

القيام بتسديد الرسوم المقررة لاستخراج التأشيرة.

أن يكون لديه جواز سفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن (3) أشهر من تاريخ التقديم.

التواجد بالمملكة أثناء استخراج التأشيرة.

أن يكون لديه إقامة سارية المفعول

يجب ألا يصنف المقيم الراغب في الحصول علي التأشيرة أو التابع له أو حتي الكفيل ضمن الأتي ( الهروب – متوفي – ممن لديه مخالفة استقدام ).

الشروط النهائية اللازمة لاستخراج فيزا الدخول والخروج من السعودية

استخدام التأشيرة فور صدورها ولمدة (3) أشهر أو قبل انتهائها.

القيام بالتأكيد علي رقم الجواز ومدي مطابقتها لبيانات العميل.

سفر جميع الموجودين في جواز السفر مجموعة واحدة مع صاحب التأشيرة الأساسي.

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه لا يمكن استرداد الرسوم في حالة إلغاء التأشيرة.

إمكانية القيام بإلغاء التأشيرة خلال 3 شهور من تاريخ إصدارها أو قبل انتهائها أيهما أقرب وذلك بدون رسوم إضافية.

وبهذا نكون قد قمنا بشرح تفاصيل الشروط اللازمة لاستخراج فيزا الدخول أو الخروج من السعودية بالتفاصيل.