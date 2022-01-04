خطوات فتح حساب في البنك الأهلي السعودي للمقيمين والوافدين.. وشروط فتح الحساب للمقيمين

العديد من المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية يكونوا بحاجة إلى فتح حساب في البنك الأهلي، فالبنك الأهلي يعتب واحد من البنوك المتواجدة بالسعودية، فالبنك الأهلي استطاع أن يوفر لهم إمكانية لفتح حاسب بشكل سهل، وهذا عن طريق فروع البنك أو أن تتم إلكترونيا بشكل سهل، لكي تقوم بتوفير الوقت والجهد لهم، طبقا لمجموعة من الشروط.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين والوافدين

أصبح بإمكان جميع الميقيمين في المملكة العربية السعودية أن يكونوا قادرين على فتح حساب في البنك الأهلي بشكل سهل، وهذا من خلال الخطوات التالية، وهي:

في البداية يقوم المقيم أو الوافد بالذهاب إلى موقع البنك الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي.

على المقيم أن يقوم بتسجيل استمارة متعلقة بفتح حساب في البنك الأهلي.

يقوم الشخص المقيم بتسجيل رقم الإقامة، وإدخال تاريخ الميلاد، بالإضافة إلى اختيار نوع التقويم.

على المقيم أن يقوم بكتابة رقم الهاتف.

الاطلاع على الشروط والأحكام المتواجدة على الموقع، مع ضرورة الموافقة عليها.

إدخال رمز التحقق الموجود على الصفحة الرئيسية بدقة.

النقر على أيقونة الاستمرار.

في حالة النقر يتم فتح صفحة جديدة، فيجب على المقيم تسجيل بعض البيانات الضرورية لفتح الحساب بشكل ناجح.

ستصل رسالة نصية للعميل، تؤكد نجاح التسجيل، ليتم طباعة بطاقة مدى عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.

شروط فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين

هناك مجموعة من الشروط التي قام البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية بتحديدها، وإليكم الشروط، كالتالي: