نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “on”رابط تقديم وظائف وزارة النقل السعودية “31” وظيفة للجنسين تعرف على الشروط وموعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستة السعودية، عن فتح رابط تقديم وظائف وزارة النقل للرجال والنساء، على عدد 31 وظيفة هندسية، وقانونية، وفنية، وإدارية، على المرتبتين السادسة والسابعة بنظام التعاقد، للعمل في عدة مدن سعودية، وكانت الوزارة قد أعلنت عن ملتقى للتوظيف لتوظيف 10 ألاف وظيفة، وحددت الوزارة الشروط العامة للتقديم على الوظائف، ورابط التسجيل الإلكتروني جدارة، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل الوظائف المعلن عنها من طريقة تسجيل ومواعيد والشروط.

موعد التسجيل بوظائف وزارة النقل

كما جاء في إعلان الوظائف فأن رابط جدارة سوف يفعل أمام الراغبين في التسجيل من الجنسين، بداية من اليوم الأربعاء 2022/01/05 ميلادي، الموافق 1443/06/02 هجري، ويغلق يوم الأربعاء 2022/01/12 الموافق 1443/06/09 القادم.

شروط التسجيل بوظائف النقل

الحصول على المؤهل العلمي المطلوبة درجة البكالوريوس.

الحاصلين على الشهادات العلمية من الخارج يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.

يشترط أختبار القدرة المعرفية للجامعيين على المرتبتين السادسة والسابعة.

اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة للوظائف.

المطابقة التامة للبيانات المسجلة مع بيانات الجهات المعنية.

الترشيح النهائي يكون بعد اجتياز كافة الاختبارات ومطابقة البيانات.

رابط تقديم وظائف وزارة النقل السعودية

الدخول على رابط منظمة جدارة للتوظيف. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة. تحديد الوظيفة التي ترغب في التقدم إليها بحسب مؤهلك وخبراتك العملية. ملء أستمارة التقديم ببيانات دقيقة ثم أضغط تأكيد البيانات. بعد المراجعة للبيانات أضغط حفظ الطلب وقم بطباعته والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.

المدن المتوفر بها الوظائف

“الرياض، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، تبوك، جازان، مكة المكرمة، عسير، نجران”

وزارة النقل والخدمات اللوجستة

وزارة النقل والخدمات اللوجستية هي من أهم الوزارات في الحكومة السعودية، فهي المسئولة عن إنشاء الطرق والسكك الحديدة والمواني السعودية، تم إنشاء وزارة للنقل في المملكة عام 1372 هجري، ويقع المقر المركزي للوزارة في العاصمة السعودية الرياض.

إيضاحات وتنبيهات عامة

كافة البيانات والمعلومات المسجلة مسئولة صاحبها وفي حالة عدم المطابقة سوف يستبعد صاحب الطلب

يعد فرز الطلبات سوف تقوم الوزارة بإعلان أسماء المقبولين عبر موقعها الإلكتروني.

المراجعة الدقيقة لكافة البيانات المسجلة في طلب التقديم لشغل الوظائف المعلن عنا.