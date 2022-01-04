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عمر شويل - جدة edu.moe.gov.sa مشكلة تعطل تسجيل دخول رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد لترقيات المعلمين وطباعة المباشرة الذي يواجة مشكلة متقطعة أحيانا، هذا ويبحث منتسبي وزارة التعليم السعودية عن الاستعلام عن الترقيات الجديدة الغير مسبوقة في تاريخ وزارة التعليم، والتي شملت الكوادر التعليمية والإدارية بالوزارة، ويتم الاستعلام من خلال تسجيل الدخول على رابط نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية، إلا أن نظام فارس قد يتعرض في بعض الأحيان للعطل، ويواجة المستعلمين بعد المشاكل في الدخول، إلا أن النظام يُعالج هذا الأمر سريعا، وعند عودة نظام فارس الإلكتروني للعمل بفاعلية، تبدأ معها آلية الاستعلام عن الترقيات الجديدة في نظام فارس التعليمي الإلكتروني.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443 edu.moe.gov.sa

هذا وقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن تحديث البيانات الخاصة بمنتسبيهامن خلال برنامج نظام فارس للخدمات، بالتالي يمكن لمنتسبي الوزارة التعرف على شموله في الترقي من عدمه.

طريقة وخطوات الاستعلام عن الترقيات في نظام فارس للخدمة الذانية لمنتسبي وزارة التعليم

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم بالمملكة السعودية قد أعلنت عن إتاحة الاستعلام لكوادر التعليم والإداريين من منتسبي الوزارة عن الترقيات الجديدة، وقد قامت وزارة التعليم بتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها على موقع نظام فارس التابع للوزارة، وذلك لأن الاستعلام يتم فقط إلكترونياً وذلك باتباع التالي:

زيارة موقع وزارة التعليم على نظام فارس للخدمات الذاتية .

. إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل (اسم المستخدم – كلمة المرور)

كتابة رمز التحقق لمكون من عدة أرقام.

النقر على أيقونة (تسجيل الدخول).

يتفتح صفحة البيانات الشخصية.

تقوم بالانتقال إلى التفاصيل التي تشتمل على بيانات الترقية.

رسائل نصية تابعة لنظام فارس frsprod moe gov sa

ومن الجدير بالذكر ما أعلنته وزارة التعليم السعودية، حيث أعلنت عن قيمامها بإرسال رسائل نصية على هواتف منتسبي الوزارة ممن شملهم الترقي، وذلك للكوادر التعليمية والإداريين التي تم منحهم الترقية في المرحلة الحالية، وتجدر الإشارة إلى أن رابط موقع نظام فارس للخدمة الذاتية هو أحد المنظومات التي تتبع وزارة التعليم بالمملكة، ويقوم النظام بدور هام في تيسير المنظومة التعليمية من حيث تقديم الطلبات الخدمة، وكذلك توفير عملية الاستعلام عما تم في هذه الخدمات، ويقدم نظان فارس خدماته بصورة مباشرة للمعلمين والمعلمات والإداريين وجميع منتسبي وزارة التعليم.

مشكلة تعطل تسجيل دخول رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443

خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية الإلكترونية

الاستعلام على تفاصيل الرواتب.

طلبات الحصول على الإجازة.

طلب بدلات.

طلب تمديد فترة الإجازة

خدمة قطع الإجازة أو تقديم طلب تعديل مدتها.

الاستعلام عن الترقيات.

خدمات أخرى تخص المتقاعدين، وأصحاب المعاشات.

طريقة إرسال البيانات في نظام فارس الخدمة الذاتية

زيارة رابط موقع نظام فارس تسجيل الدخول. اختيار الرابط التي ترغب في الدخول إلية في حال استخدام نظام فارس لأول مرة اضغط على التسجيل لأول مرة فى الخدمة الذاتية (فارس) سيتم فتح صفحة إنشاء حساب جديد. اختار إنشاء مستخدم جديد. كتابة رقم الهوية الوطنية “السجل المدني الخاص بك”. أدخل رقم حساب الآيبان وهو رقم حسابك المصرفي الذي يٌحول إليه راتبك). إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك. رقم الهاتف الجوال. إدخال رمز التحقق. اضغط على كلمة تنفيذ لإكمال التسجيل. سيتم إرسال رسالة على هاتفك بها رمز تأكيد. أدخل رمز التأكيد التي تم إرسالة لك. انقر على خيار تفعيل المستخدم. أدخل رقم السجل المدني الخاص بك. أدخل رمز التأكيد الذي تم إرساله على جوالك. انقر على تنفيذ ليتم تفعيل الحساب. ستصلك رسالة على بريدك الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة المرور بذلك يمكنك الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية.

نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية ١٤٤٣

خطوات طباعة المباشرة

تهدف هذه الخدمة إلى التيسير على من يرعب من الموظفين بطباعة قرار المباشرة بعد صدور قرار الترقية، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي، ذون الحاجة لتكبد عناء الذهاب إلى الإدارة التعليمية التي تتبعها، أو الذهاب إلى ديوان وزارة التعليم لصباعة المباشرة بعد الترقية، ويتم ذلك طبقا للخطوات التالية:

زيارة رابط نظام فارس للخدمة الذاتية.

اختيارصلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

النقر على أيقونة “قراراتي”.

اضعط على تشغيل، جينها شيقوم نظام الخدمة الذاتية بعرض قرار الترقية.

سوف تظهر لك قائمة نوع الطلب قم بتحديد قرار المباشرة.

حدد قرار المباشرة التذي ترغب في طباعته.

قم بالضغط على أيقونة تشغيل ليقوم النظام بعرض القرار الخاص بالمباشرة.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس للخدمة الذاتية

خدمة الطلبات

الاستعلامات

خدمة تسجيل الطلبات على نظام فارس

رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة (للمدير فقط).

إبلاغ غياب موظف (للمدير فقط).

إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

قطع إجازة.

تمديد إجازة.

تعديل مدة إجازة.

إلغاء إجازة.

تعديل بداية إجازة.

تقاعد.

خدمة الاستعلام على نظام فارس

استعلام عن الموظفين (للمدير فقط).

استعلام عن طلبات الموظفين (للمدير فقط).

كشف الراتب.

البيانات الأساسية للموظف.

بيان السجل التاريخي للموظف.

بيان الانتدابات.

الطلبات المعلقة.

المزايا الخاصة بترقية منتسبي وزارة التعليم السعودي

زيادة في الراتب

مُسمَّى وظيفي جديد وأعلى.

تحسين الوضع الاجتماعي.

الارتقاء بالمسيرة التعليمية للمعلم أو الإداري.

توفير فرصة الحصول على ترقية جديدة مستقبلا.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكمfrsprod moe gov sa نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية ١٤٤٣ متابعة اسماء المترقين وطباعة المباشرة، وكذلك الخدمات التي يقدمها نظام فارس من خلال الرابط الجديد، في حال كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.