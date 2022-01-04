خصومات مكتبة جرير بالسعودية 60% على الجوالات والاجهزة

عروض مكتبة جرير مع خصم 60% ، تقدم مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة والسلع، فتقدم عروض على أحدث الأجهزة من هواتف المحمول التي تعمل بتقنيات عالية، فتشمل جرير عروض على اكسسوارات الهواتف والهواتف وغيرهم الكثير من الأجهزة الإلكترونية وإليكم في مقالنا التالي عروض مكتبة جرير.

عروض مكتبة جرير في السعودية:

سنقدم إليكم اليوم باقة من الخصومات والتخفيضات المتوفرة في كافة فروع مكتبة جرير في أرجاء المملكة العربية السعودية حيث توفر المكتبة إليكم كلًا من التالي:

عروض على هاتف آبل أيفون 13 مع سعة تخزينية تقدر 512 جيجا بايت من الجيل الخامس متوفر باللون الأزرق.

عرض على هاتف آبل أيفون 13 مع سعة تخزينية 512 جيجا بايت من الجيل الخامس متوفر باللون الأحمر.

خصم على هاتف آبل أيفون 13 مع سعة تخزينية 512 جيجا بايت متوفر بلون السماء الليل من الجيل الخامس.

عرض على هاتف آيفون 13 مع سعة تخزينية 512 جيجا بايت متوفر بلون ضوء النجوم من الجيل الخامس.

عرض على شاشة هاير مع دقة 4k الترا اتش دي دي ال آي دي مع خصم بقيمة 48% وخصم إضافة يقدر ب 10%.

عروض مكتبة جرير في السعودية على الأجهزة الكهربائية:

خصم على شاشة تي سي إل 55 بوصة.

عرض على هاتف ميكروسوف سيرفس برو 7 لاب توب 2*1 مع خصم على سعر الهاتف المميز من آبل أيفون 13.

عرض على هاتف آبل ميني أيفون 13 مع سعة 512 جيجا بايت.

عرض على هاتف آبل أيفون 13 من الجيل الخامس مع سعة تخزينية 512 جيجا بايت متوفر باللون الوردي.

عرض على هاتف آبل أيفون 13 من الجيل الخامس متوفر باللون الأحمر.

وهناك الكثير من الأنواع الأخرى المتوفرة من شركة آبل أيفون.

خصومات جرير على الهواتف المحمول: