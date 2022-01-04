نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم جدارة وظائف وزارة النقل السعودية 1443 للرجال والنساء وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث عن رابط تقديم جدارة وظائف وزارة النقل بشكل كبير في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، ويُرجى الذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية كانت قد أعلنت منذ أيام عن توفر العديد من الوظائف الهندسية والتقنية والفنية بعدد 31 وظيفة على المرتبة السادسة والسابعة للرجال والنساء عبر الموقع الرسمي لجدارة الخاص بالتوظيف، وتأتي هذه الجهود من جانب وزارة النقل في توفير وظائف للشباب السعودي في إطار اهتمام الحكومة السعودية بالإستعانة بالشباب وتوظيف إمكانياتهم في الوظيفة المناسبة طبقاً لمؤهلاتهم، وفي إطار حرصنا في موقعنا على توضيح أبرز الوظائف الحكومية للمواطنين السعوديين نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة التقديم على وظائف وزارة النقل السعودية وشروط التقديم، فتابعونا.

تقديم وظائف وزارة النقل

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن توفر 31 وظيفة هندسية وتقنية للجنسين، ومنذ إعلانها وقد كثرت الأسئلة على موقعنا عن كيفية التقديم على الوظائف المذكورة، ونرفق لكم رابط تقديم الوظائف جدارة حيث يُمكنك التقديم من خلال الضغط على الرابط المظلل، ومن الجدير بالذكر أن باب التقديم سيفتح ابتداءاً من غد الأربعاء 2/6/1443ه في تمام الساعة السابعة صباحاً حتى الأربعاء 9/6/1443ه الساعة 12 صباحاً.

شروط التقديم على الوظائف

حددت وزارة النقل السعودية عدة شروط لا بد من توفرها في كل متقدم أو متقدمة للوظائف المُعلنة، ونوضح لكم أبرز هذه الشروط كالتالي:

الشرط الأول لابد من حصول المتقدم على شهادة البكالريوس.

ثانياً في حالة الحصول على المؤهل العلمي خارج المملكة لا بد من معادلته من وزارة التعليم.

ثالثاً يتُجرى مقابلات شخصية واختباراب يجب اجتياز المتقدم لها.

رابعاً التأكد من كافة البيانات التي أدخلها المتقدم حيث أنه سيتم مطابقة البيانات.

وأخيراً نتمنى أن يكون المقال قد احتوى على كافة المعلومات بشأن الوظائف التي أعلنتها وزارة النقل، ويُمكنكم الإستفسار عن كل ما يخص التقديم والشروط من خلال مراسلتنا عبر التعليقات وسنرد عليكم في أسرع وقت