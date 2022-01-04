ايقاف الدراسة في السعودية في كافة المدارس لتجنب الاصابة بكورونا حقيقة ام لا “تعرف على التفاصيل”

مازالت تستقبل محركات البحث تساؤل هام من قبل المواطنين والسؤال هو هل ايقاف الدراسة في السعودية حقيقة ام لا ؟، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية مؤخراً استبيان لرصد الآراء فيما يتعلق بشأن تعليق الدراسة بالحضور أم استمرارها بطريقة التعليم عن بعد فيما تبقى من العام الدراسي الجاري، وقد تم الإعلان عن هذاالاستبيان في ظل التزايد الملحوظ في الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، بالإضافة إلى ظهور عدة حالات من الفيروس المستجد أوميكرون.

هل ايقاف الدراسة في السعودية حقيقة ام لا

على الرغم من ذلك انتشرت الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة بشأن تعليق الدراسة، وتحويلها لنظام التعليم عن بعد لطلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة خاصة بعد رصد زيادة كبيرة في أعداد الحالات المصابة بالفيروس، ويتساءل الجميع الآن هل ايقاف الدراسة في السعودية حقيقة ام لا، وخاصة بعد أن تحولت الدراسة بالفعل في قطر والإمارات لنظام التعليم عن بعد، ولكن أشارت بعض التقارير العلمية أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية من قبل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بشأن توقف الدراسة أو تحويلها من الحضورية إلى التعليم عن بعد، حيث أكدت المصادر أنه من المقرر أن يستمر العام الدراسي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

تفاصيل وحقيقة ايقاف الدراسة في السعودية

صرح المتحدث الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان في المملكة العربية السعودية مجيبا عن تساؤل هل ايقاف الدراسة في السعودية حقيقة ام لا، مؤكداً أنه قد أتيحت الفرصة لكافة مديريات التعليم بتعطيل الدراسة في أي مدرسة أو جامعة يظهر فيها حالات اصابة، ولكن لم يصدر حتى الآن أي قرارات رسمية بشأن ذلك، ولكن بعد عمل الاستفتاء اتضح أنه تشير آراء الكثير من الآباء والأمهات في المملكة بتحويل الدراسة من جديد بنظام التعليم عن بعد لضمان سلامة وصحة أبنائهم، وخاصة بعد أن ظهرت الكثير من الحالات في المدارس الموبوءة التي تحولت فيها الدراسة بالفعل عن بعد، لكن الوزارة لم تعلن عن أي قرار بتحويل الدراسة من خلال المنصات التعليمية بشكل عام.