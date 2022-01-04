كيف اسجل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت ؟.. رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

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عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443. يعتبر أبرز ما يشغل بال الكثير حاليًا في المملكة العربية السعودية. والذي يتساءلون عن كيف اسجل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت ؟ خاصة وأن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج المجتمعية التي توفرها حكومة المملكة بهدف خدمة مواطنيها من خلال التكفل بتوفير حياة كريمة. وفي السياق ذاته يشمل التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 كافة طبقات مواطني المملكة العربية السعودية. والذي يدعم عملية توفير دعم مالي لكي يساعد ذوي الحاجة وأيضًا المواطنين من فئة محدودي الدخل. بجانب أيضًا توفير كافة مستلزمات واحتياجات أساسيا العيش والحياة لدى المواطن في المملكة. وفي هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. نستعرض معكم رابط و طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443.
الضمان الاجتماعي المطور 1443
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443 يحتوي على عدة مزايا رئيسية وهامة لدى مواطني المملكة العربية السعودية. ومن أبرز مزاياه أن يتم من خلاله صرف راتب شهري لدى المستفيدين من خدماته. إضافة إلى ذلك فإن الضمان الاجتماعي الجديد يهدف إلى تحقيق عملية الحماية الاجتماعي الكافة في مختلف مناطق المملكة. والذي يأتي عن طريق شمل الدعم المالي وأيضًا توفير خدمات مختلفة للأفراد مثل خدمات التدريب. وأيضًا خدمات التأهيل والتوظيف. وهو ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة في إطار برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443. إضافة إلى ذلك فقد تم تطوير هذا البرنامج ليشمل استهداف الفئات الأكثر احتياجًا لخدماته وفقًا لرؤية 2030.
التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443
عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 تعد محل اهتمام لدى الكثير من المواطنين راغبي الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي الجديد. والذين يرون أنفسهم أن أكثر إحتياجًا لذلك. ومن هذا المنطلق فإن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 تتم من خلال موقع الضمان الاجتماعي. إذ يمكن من خلاله إتمام عملية التسجيل بشكل إلكتروني.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443
أتاحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك. حيث تتم عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال إتباع الخطوات التي نستعرضها معكم في السطور التالية. كما يمكنكم أيضًا الاطلاع على الفيديو التالي والذي يوضح طريقة التسجيل بشكل سهل.
كيف اسجل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت ؟
يعتبر السؤال : كيف اسجل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت ؟ . هو من العمليات التي يرغب الكثير من المواطنين بمعرفتها في إطار التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل إتمام عملية التسجيل والتي تتم كالتالي:
- أولا توجه إلى موقع الضمان الاجتماعي مباشرًا من خلال الرابط المرفق على النص.
- بعد ذلك قم بالدخول إلى بوابة الخدمات الالكترونية الموجودة في القائمة الرئيسية لموقع الضمان الاجتماعي.
- وفي الخطوة التالية نقوم بتحديد بوابة الخدمات الالكترونية الخاصة بالتنمية الاجتماعية.
- تأتي الخطوة الرابعة بإدخال بيانات الدخول الخاصة بك أو إنشاء حساب جديد في حالة ما إذا كنت لا تمتلك حسابًا على الموقع.
- بعد الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. ننتقل بعدها إلى “معاش الضمان”.
- تظهر لنا نافذة موضح من خلالها شروط وبنود القبول في خدمات الضمان الاجتماعي المطور. وبعد قرائتها ننتقل إلى الخدمة.
- قم بعد ذلك بإختيار مكتب الضمان المناسب لك. وعليه بعدها نقوم بتحديد الفئة المناسبة أيضًا.
- الآن تأتي مرحلة إدخال البيانات الخاصة بك. والتي تشمل بيانات أفراد العائلة بشكل كامل. وفي هذه المرحلة نُدخل أيضًا مرفقات التسجيل المطلوبة مثل إثبات الهوية وغيرها.
- نقوم بعد ذلك بالضغط على زر “تقديم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي”.
- أخيرًا يتوجب عليه الاحتفاظ برقم الضمان الخاص بك والذي يظهر بعد ذلك. لكي يمكنك من خلاله الاستعلام عن بيانات وتفاصيلها التي قمت بتسجيلها على الموقع.