رابط حجز مواعيد تعليم القيادة الإدارة العامة للمرور بالسعودية خطوات الحجز عبر أبشر absher.sa

رابط حجز مواعيد تعليم القيادة من أهم كلمات البحث حالياً بالسعودية، بعد إعلان الإدارة العامة للمرور عن إطلاق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة للرجال والنساء، وذلك بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 1 جمادي الآخر 1443، الموافق 4 يناير 2022، وقد حددت الإدارة الموقع الرسمي المخصص للحصول على الخدمة إلكترونياً، ويأتي ذلك استكمالاً للخطة الموضوعة للتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعديلات مخالفات المرور الجديدة في السعودية، ضمن رؤية 2030 للتحديث والتطوير الذي يشهده المجتمع السعودي خلال الفترة الأخيرة، مع تولي القيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” على توفير المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بشأن هذا الموضوع، نستعرض معكم خلال السطور التالية تفاصيل الخبر والرابط الرسمي للحجز.

رابط حجز موعد تعليم القيادة

الدخول على موقع أبشر الإلكتروني “absher.sa“.

الضغط على أيقونة مواعيد.

اختيار المرور.

الضغط على الانتقال للمواعيد.

اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.

شروط استخراج رخصة قيادة خصوصي

أن يكون المتقدم على استخراج الرخصة قد أتم 18 عام. السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع القيادة. اجتياز اختبار القيادة. دفع رسوم استخراج الرخصة. تسديد المخالفات إذا كان هناك مخالفات. ألا يكون هناك حكم صادر بشأن تعاطي المخدرات أو حيازتها أو ترويجها. توافر إقامة نظامية لغير المواطنين.

خدمات بوابة أبشر وزارة الداخلية

خدمات وزارة الداخلية.

المرور.

الجوازات.

الأحوال المدنية.

خدمة فُرجت.

أبشر الخدمة الذاتية.

حجز مواعيد تعليم القيادة

طالب العديد من السعوديين توفير خدمة إلكترونية لحجز موعد تعليم القيادة، لتضاف لباقي الخدمات التي تقدمها منصة أبشر وزارة الداخلية من خدمات، وذلك توفيراً للوقت والمجهود والسرعة في أداء الخدمة، وقد حرصت الإدارة العامة للمرور السعودي على تلبية طلب المواطنين في توفير هذه الخدمة، لتضاف للعديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدم عبر أبشر للعديد من القطاعات.

الإدارة العامة للمرور السعودي

هي أحد القطاعات الهامة بوزارة الداخلية السعودية، فهي المختصة بخدمات المرور والمركبات وإصدار التراخيص وتنفيذ المخالفات، وتتابع الإدارة تنفيذ القوانين واللوائح على الطرق لمنع حدوث الحوادث ووقوع مصادمات، وقد دعمت الإدارة أنظمتها الإلكترونية في متابعة الطرق من خلال نظام ساهر الإلكتروني، الذي يعتبر من أهم حركات التطوير والتحديث الذي تشهدها الإدارة لضبط المخالفين على الطرق بمختلف مدن المملكة.