آبل تطلق هاتف جديد بدون شريحة هاتف iPhone 15 pro 

آبل تطلق هاتف جديد بدون شريحة، أفادت العديد من التقارير التي تهتم بأخبار الهواتف الذكية أن شركة آبل على وشك إطلاق هاتف آيفون جديد ولكن بدون شريحة مادية، وليس هذا بالغريب على شركة آبل التي تفاجئنا كل عام بإصدار مختلف عما قبله، و أفادت بعض التسريبات أن هاتف آيفون الجديد المسمى آيفون 15 برو سيتم إطلاقه خلال عامين من الآن، وسيكون بدون شريحة في بعض الدول، وقد وجهت الشركة حديثها إلى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية بالاستعداد لنزول هواتف تعمل بالشريحة الذكية خلال سبتمبر 2022، كما ستشرع الشركة في تقديم هاتف آيفون 13 بدون شرائح خلال 2022.

هاتف iPhone 15 pro

على عادتها بمفاجأة عملائها، تتطلع شركة آبل إلى تقديم هاتف آيفون 15 برو المقرر إطلاقه عام 2023، ولكن هذه النسخة ينعدم فيها وجود فتحة بطاقة SIM، وقد أجرت الشركة اختبارات عديدة قبل اتخاذ هذه الخطوة على أن يتم استبدال ذلك بتقنية eSIM والتي تتمثل في شريحة إلكترونية داخل اللوحة الأم، ويعتمد الجهاز على خاصية Touch ID، و شرائح نانومتر من الداخل، كما تسعى الشركة أيضا إلى إطلاق هواتف بدون منافذ على الإطلاق، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة قوة ومتانة الجهاز.

إصدارات آبل من Apple watch

تنوي شركة آبل خلال العام القادم طرح 3 إصدارات جديدة من Apple watch خلال 2022، وهم: Apple watch series 8، Apple watch SE، ويذكر أن آخر إصدار للشركة كانت ساعة آبل 7 الذكية التي تتمتع بشاشة حجمها 45 مم، مما زاد من حجم الأيقونات، محاطة بزجاج لتغطية الوجه والحفاظ عليه من الخدش والكسر، ويوجد بالساعة أيضا لوحة مفاتيح لاستخدامها في الرد على الرسائل، كما تتضمن الساعة تقنية خفض وقت شحن الساعة مع شحن MagSafe.