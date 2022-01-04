نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري البنك الأهلي الاسلامي تمويل يصل إلى مليون ريال تعرف على الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل الآن على تمويل شخصي فوري من البنك الأهلي الاسلامي حيث إنك من خلال هذا التمويل سوف تحقق ما تريد من فإذا كنت تريد شراء منزل أو تجديده أو تريد السفر أو زواج أحد أبنائك أو تريد أن تتم العملية التعليمية لأبنائك فالبنك الأهلي التجاري يوفر لك كل ما تحتاجه من خلال تمويل شخصي فوري فتحصل على تمويلك غي 30 دقيقة فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص بتقديم طلب التمويل، ويوف نتعرف على شروط تمويل شخصي سريع من البنك الاهلي الإسلامي في السطور القادمة.

يقوم البنك الأهلي التجاري بتقديم قرض شخصي فوري لأبناء المملكة العربية السعودية ولكن يتم أولاً قيام المواطن داخل المملكة بفتح حساب جاري وحساب ادخاري شخصي، كما يجب أن يقوم المواطن المتقدم للتمويل بإصدار بطاقة تأمين خاصة به حيث بتلك الخطوات تستطيع الشركة ان تقوم بإدارة الأموال والخدمات المصرفية الخاصة بالفرد.

تمويل شخصي فوري من البنك الأهلي الاسلامي

إن أهم ما يميز هذا التمويل أنه تمويل إسلامي أي لا يوجد عليه فوائد كما أنه قرض البنك الاهلي التجاري من القروض التي تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين هي قرض بدون فوائد، كما أن البنك يقوم بتقديم خدمة تمويل السيارات والعقارات أيضًا ويمكن أن يقوم المواطن بالحصول عليهم من أكثر من 100 فرع بالمملكة.

الحصول على قرض شخصي من البنك الاهلي

قرض شخصي سريع من البنك الأهلي الاسلامي يقدمه للمواطنين بالمملكة وللمقيمين أيضًا ولكن تحت شروط معينه، ويتم التقديم على قرض البنك الأهلي الإسلامي من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي لتقديم الطلب الخاص بالبنك الأهلي ومن خلال هذا الرابط يمكنك الحصول على القرض إلكترونيًا جون الحاجة للذهاب إلى البنك.

شروط قرض فوري من البنك الأهلي الإسلامي

يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض 18 عامًا فما فوق وليس أقل.

أن لا يزيد عمر المتقدم للقرض عن 60 عامًا عند آخر قسط سداد للقرض.

الحد الأدنى للقرض 5000 ريال سعودي والحد الأقصى مليون ونص ريال سعودي.

تمويل اسلامي من البنك الأهلي يقدمه لكلاً من المواطن السعودي والمقيم.

يشترط أن يتم تحويل الراتب الخاص بالمواطن إلى البنك.

يجب أن لا يقل الراتب الشخصي للمواطن السعودي عن 3000 ريال سعودي.

كما يجب أن يكون راتب المقيم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

التمويل الجديد من البنك الأهلي

قام البنك الأهلي الاسلامي بالمملكة العربية السعودية بإتاحة فرص الحصول على سيولة نقدية فورية لكافة المواطنين والموظفين بالقطاعات العامة والخاصة ومن مميزات المنتج التمويل الخاص بالبنك الأهلي الإسلامي الآتي: