نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 وكم باقي على نزول حساب المواطن شهر يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن بالهجري وكم باقي على حساب المواطن، وما هي حقيقة فتح باب التسجيل في حساب المواطن، كل هذه تساؤلات تدور في أذهان الكثير من مستحقي دعم برنامج حساب المواطن، وهو برنامج يستهدف الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل في المملكة، حيث تستهدف المملكة هذه الفئات بالعديد من البرامج الاجتماعية لرفع معيشتهم وتحسين أحوالهم، وهو دعم شهري يقدم للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل بناءً على شروط وضوابط معينة، وضعتها بعناية شديدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين ويتم استبعاد غيرهم، وقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن متى ينزل حساب المواطن بالهجري شهر جمادى أول 1443 – يناير 2022، لذلك من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني، سوف نوافيكم برابط استعلام حساب المواطن، وموعد إيداع حساب المواطن لهذا الشهر يناير 2022.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

تهتم المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل عن طريق العديد من البرامج الاجتماعية، ومن أهم هذه البرامج هو برنامج حساب المواطن، الذي يستفيد منه ملايين الأسر والأفراد داخل المملكة العربية السعودية، بدأ البرنامج في شهر ديسمبر 2017، وفيما يلي بيان بموعد صرف حساب المواطن شهر يناير 2022.

كم باقي على حساب المواطن

متى ينزل حساب المواطن بالهجري سؤال يتردد كثيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وكما هو معروف ومتبع فإنه يتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وعليه فإن الوقت المتبقي على صرف الدفعة 50 من حساب المواطن 6 أيام وقت كتابة هذا المقال، باقي 6 أيام على صرف الدفعة 50 بدايةً من اليوم الثلاثاء 04\01\2021.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري

يتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف يوم عطلة رسمية داخل المملكة. فيتم تقديم الصرف يوم إذا كان اليوم العاشر يوم جمعة. وقد يتم تأخير الصرف يوم في حالة كان اليوم العاشر يوم السبت. وبالنسبة لموعد إيداع الدفعة 50 من حساب المواطن لهذا الشهر يناير 2022. فسوف يكون يوم الإثنين القادم بتاريخ 07\06\1443 الموافق 10\01\2022.

صدور نتائج الأهلية الدفعة 50 شهر يناير

رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يتم الاستعلام عن نتائج صدور الأهلية والدفعة 50 برقم الهوية عن طريق اتباع الخطوات التالية:-