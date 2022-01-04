موعد إيداع حساب المواطن٢٠٢2 – جدول الصرف لحساب المواطن بعام 2022

إن البرنامج الخاص بحساب المواطن قام بتحديد الآلية التي تتبع حتى تصرف الدفعات الشهرية الخاصة بالبرنامج، والإشارة بأن الدفعة الجديدة تصرف شهرياً يوم 10، كما أن البرنامج قد قام بوضع الاستثناءات من الحساب والمعايير التي تخص الاستحقاق، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم موعد إيداع حساب المواطن يناير ٢٠٢٢.

موعد إيداع حساب المواطن يناير ٢٠٢٢

طبقاً للآلية المحددة لإيداع راتب حساب المواطن والصرف الخاص به، فإن راتب يناير الدفعة 50 ستكون الاثنين 10 يناير والذي يوافق 7 جمادى الآخر 1443، جميع الدفعات الخاصة بحساب المواطن تصرف شهرياً 10 ميلادياً إلا أن صادف اليوم الخاص بالصرف عطلة اسبوعية جمعة أو سبت، فإن كان الجمعة يتقدم الصرف الخميس، وإن كان السبت يتأخر للأحد وهكذا، وأما عن المدة المتبقية لصرف راتب حساب المواطن بالشكل الدقيق هو ثماني أيام من اليوم.

معايير الاستحقاق لحساب المواطن

إن حساب المواطن قد أشار للمعايير التي لابد من توفرها بالشخص الذي يتقدم للحصول على دعم حساب المواطن، وإليكم المعايير والشروط وهي كالآتي:

إن معايير الاستحقاق تحسب وفقاً للعدد الخاص بالتابعين وأعمارهم، وهذا إن كان العمر يقل أو يكبر عن ثمانية عشر عاماً طبقاً للآلية المتبعة باحتساب المقدار الخاص بالدعم وضوابط البرنامج

الدخل الشهري والإجمالي له، والمجموع الذي يخص مصادر الدخل المتعددة للشخص المتقدم، أو التابعين له.

ولا تحتسب بعض الأشياء بالداخل الشهرين أو المصادر والتي هي المساعدات المصروفة الخاصة بالكوارث، الصدقات الممنوحة لهم والمؤسسات أو الجمعيات الحكومية التي تساعدهم معنوياً ومادياً للعلاج.

جدول الصرف لحساب المواطن بعام 2022

لقب تم تحديد المواعيد التي تخص صرف حساب المواطن ليكون 10 من كل شهر ميلادي إلا إذا وافق إجازة من الإجازات أو العطل الأسبوعية فيتقدم أو يتأخر، وفيما يلي سنقدم لكم مواعيد صرف حساب المواطن لعام 2022 كاملاً وهي كالآتي: