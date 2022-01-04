رابط نتائج حرس الحدود السعودي 1443 أسماء المقبولين مبدئياً للوظائف الصحية ومواعيد المقابلات

رابط نتائج حرس الحدود، المبدئة على الوظائف الصحية التي كانت المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة، قد أعلنت عنها في وقت سابق أصبحت من أهم موضوعات البحث الآن من قبل المتقدمين لشغل الوظائف، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم أسماء المقبولين وطريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج، عبر منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية لتجهيز المستندات المطلوبة للمطابقة والمراجعة، واستكمال إجراءات القبول النهائي لشغل الوظائف.

رابط نتائج حرس الحدود 1443

الدخول على موقع أبشر توظيف fg.gov.sa .

. النقر على أيقونة أشعار القبول أو نتائج القبول المبدئي للوظائف.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم ليتمكن من الاستعلام رقم الهوية والاسم وتاريخ الميلاد والجنس وكافة المعلومات.

وأخيراً أضغط على أيقونة عرض النتائج لتظهر تفاصيل النتيجة فوراً.

مسميات الوظائف المعلن عن نتائجها اليوم

أخصائي إسعاف وطب طوارئ.

فني إسعاف وطوارئ.

مساعد صيدلي.

فني صيدلي.

طبيب مقيم.

أخصائي مختبر.

صيدلي.

فني تمريض.

تعليمات الحضور للمراجعة والمطابقة

الحضور في المواعيد المحددة بالضبط وعدم التخلف عن الموعد.

الحضور بالزي الرياضي المناسب وعدم إحضار أي وسائل اتصال مثل الجوال وأي وسيلة أخرى.

حلاقة شعر الرأس بماكينة الحلاقة على الدرجة الأولى.

إحضار أصل الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها وأيضاً عدد 10 صور شخصية حديثة مقاس 4&6.

تحميل تطبيق توكلنا لإظهار الحالة الصحية والحصول على جرعتي التحصين.

المستندات المطلوبة للمطابقة

أصل المؤهل العلمي وعدد 2 صورة منه. في حالة أن المؤهل العلمي من خارج المملكة يجب إحضار المعادلة من وزارة التعليم السعودي. إحضار كافة شهادات الخبرة إن وجدت. أصل بطاقة الهوية الوطنية، وعدد 4 صورة طبق الأصل منها. عدد 10 صور شخصية مقاس 4*6 حديثة مكشوفة الرأس مكتوب على ظهرها رقم الهوية الوطنية.

المديرية العامة لحرس الحدود

المديرية العامة لحرس الحدود هي المسئولة ع تأمين كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للملكة، وتعمل على ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب للمواد المخدرة، وكافة أعمال التهريب الغير مشروع، ومن مهما أيضاً@ إرشاد الأشخاص التائهين إلي الطريق الصحيح، والتعاون مع كافة الأجهزة في ضبط الأمن، والحدود الخاصة بالمملة العربية السعودية وتأمينها وحفظها.