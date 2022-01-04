نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض تداول خطوات فتح محفظة استثمارية خاصة بك لدى المصرف ومميزات سهم الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض تداول ، يرغب العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في التسجيل في شركة الرياض المالية وبدء تداول الأسهم في تداول السعودية، ويتميز مصرف الرياض مع جميع البنوك بالمملكة أنهم يخضعوا جميعا تحت إشراف الهيئة الشرعية في المملكة وإمكانية الدخول في السوق السعودي والعالمي وبدء التداول مع البنك وأيضا فتح محفظة استثمارية، وسنذكر في هذا المقال كيفية فتح محفظة رياض الاستثمارية للدخول في سوق الاستثمار وذلك باستخدام أي تطبيق والبدء في تداول الاسهم أون لاين، سواء كانت من الأسهم المحلية في السوق المحلي أو سوق السهم العالمية، وذلك باستخدام منصة لبنك الرياض.

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تداول الرياض

يرغب الكثير في التسجيل في تطبيق رياض جوال، ولا يتم ذلك إلا بتأسيس حساب الرياض كابيتال الخاص بك وذلك فتح حساب جاري لدى البنك ثم تفعيل محفظة استثمارية أو محفظة تداول خاصة بك في الحساب الجاري في الرياض محلي ويتيح الحساب التداول والاستثمار في السعودية أو خارجها.

الرياض أون لاين

يتميز تطبيق رياض تداول موبايل بالمرونة وسهولة الاستخدام ويضمن سلامة وأمن المعاملات البنكيةـ ويتيح المصرف أيضا منصة الرياض كونها من المنصات المباشرة لمتابعة الأسهم بشكل لحظي وكل ذلك يتم ببنك الرياض أون لاين، ويعتبر الرياض المالية هي الذراع الاستثماري لبنك الرياض كونها منصة التداول الرسمية المخصصة من المصرف.

الاستثمار العقاري

يرغب الكثير في الاستثمار العقاري في السعودية وقامت مؤخرا بفتح الرياض الصالات الجديدة الخاصة بتداول الأسهم في السوق العقارية من منصة تداول التابعة للمصرف، وتم فتح الرياض ليسهل للعميل الدخول للسوق العقارية والحصول على الفرص الجيدة للاستثمار، وخواص الصندوق كالآتي:

أولا يتميز الصندوق بعائد ثابت حيث يتم توزيع 90% من الأرباح على أصحاب الوحدات السكنية المقيدة في الاستثمار من صافي الربح الخاص بصندوق الرياض.

ثانيا يتيح الصندوق العديد من الفرص للاستثمار لتنويع مخاطر الاستثمار.

ثالثا يتم تقديم تقارير دورية للعميل لإطلاعه على كافة العمليات التي تم القيام بها بشكل سهل وسلس.

رابعا التسهيل على العميل الدخول للسوق عبر المالية الرياض وقامت مؤخرا بفتح منصة تداول للسوق العقاري عبر موقع تداول الرياض.

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كيفية الاستثمار مع بنك الرياض

يتيح البنك العديد من الطرق للدخول لسوق الاستثمار بسهولة وبدون أية مشاكل عبر العديد من القنوات الخاصة بالتداول حيث يعد الرياض كابيتال هي الذراع الإستثمارية لبنك الرياض وقامت مؤخرا بفتح منصة تداول مباشرة بالعديد من الطرق كالآتي:

أولا عبر تطبيق الرياض مالية من البنك ويتم تحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

ثانيا عبر صالات العرض المباشرة المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

ثالثا عبر جوال الرياض التفاعلي المخصص لعمليات الاستثمار.

رابعا الرياض المالية أون لاين وهي صفحة يتم فتحها عبر تطبيقات التصفح الإلكتروني.

خامسا يمكن أيضا القيام بعمليات التداول وذلك عبر الصراف الآلي.

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جدير بالذكر أيضا أن سعر سهم البنك من أفضل أسعار البنوك في السعودية وذلك وفق أدائه وشريحة عملائه الكبيرة والتي تتميز بكبر الشريحة لتخدم العديد من المواطنين في السعودية.

فتح محفظة استثمارية في الرياض

يمكن للعميل أن يقوم بفتح محفظة استثمارية في المصرف بسهولة شرط أن يكون لديه حساب جاري وقد تعدى السن القانوني المخصص لذلك لإنشاء الحساب قم باتباع الآتي:

أولا بالدخول على الموقع الرسمي للرياض المالية.

ثانيا ادخل على التسجيل.

ثالثا بالضغط على تسجيل حساب جديد.

خامسا باختيار حساب للأفراد.

رابعا بإدخال كافة بياناتك الخاصة في الفراغات الموضحة.

خامسا بإدخال رقم الجوال الخاص بك المسجل لدى البنك.

سادسا سيتم التأكيد عليك برسالة تأكيدية على رقم الجوال.

بالضغط على تأكيد.

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