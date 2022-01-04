صلاحية التأشيرة قبل الغرامة وقيمة غرامة تأخير تجديد الإقامة 2022

صلاحية التأشيرة قبل الغرامة، واحدة من الأمور التي يجب على المستفيدين البحث عنها، قبل أن يقعوا في دفع غرامة التأخير، نتيجة انتهاء صلاحية التأشيرة، التي يقيمون باستخدامها داخل المملكة العربية السعودية، وتلك هي تعليمات الجوازات السعودية، والتي لا تتغير وإنما يتم عليها تعديلات من وقت لآخر، فإذا لم تكن ترغب في دفع غرامة انتهاء تأشيرة زيارة العمل، أو غرامة تأخير تجديد الإقامة 2022، أو غرامة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية 2022، فيجب عليك أولا الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة، وكذلك مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، أو الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد في السعودية، والاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة أو رقم الهوية، بالإضافة إلى مهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء 2022، وكيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، وذلك لمعرفة كم فترة صلاحية التأشيرة قبل تغريم المستفيد، أو فترة صلاحية التأشيرة قبل الغرامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

من أجل الاستعلام عن انتهاء التأشيرة من مقيم، يمكنك التعرف على تلك المعلومة، قبل أن تقع في دفع الغرامة نتيجة انتهاء التأشيرة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم أولا باتباع طريقة التسجيل في أبشر لغير السعوديين. قم بزيارة موقع مقيم الإلكتروني للتعرف على فترة صلاحية التأشيرة. وحدد الاستعلام برقم الإقامة أو رقم التأشيرة. وبعد ذلك أدخل الرقم المطلوب. وعقب أن تتم المطابقة بين الاسم وجواز السفر مع تاريخ انتهاء التأشيرة يمكنك اختيار التحقق. وسوف تظهر أمامك حالة التأشيرة الخاصة بك وموعد انتهاء صلاحيتها.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة من أبشر

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية. واختر خدمة أبشر أفراد وسجل بها اسم المستخدم وكلمة المرور. واختر المقيمون من الخيارات في الصفحة الرئيسة أمامك. ومن الخدمات الإلكترونية اختر خدمة التأشيرات. وبعد ذلك قم بإدخال بياناتك الخاصة برقم التأشيرة ورقم الإقامة ورقم الهوية ورقم جواز السفر. وسوف تظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بالتأشيرة ومدة صلاحيتها.

غرامة تأخير تجديد الإقامة 2022