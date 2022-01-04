رابط التسجيل في الدعم الريفي 1443.. وشروط وموعد الصرف

رابط التسجيل فى الدعم الريفي، برنامج دعم ريف هو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة المياه والبيئة بالمملكة والذي يتم توجيه إلى شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع الزراعي لتحسين القدرة الإنتاجية لهم وزيادة الاستثمار فى المشاريع الزراعية والحيوانية، كما يقدم دعم ريف أيضا لربات البيوت الذين يرغبون فى العمل بالقطاع الزراعي وإقامة مشروع صغير خاص بهم، ولاهتمام الكثير بالانضمام إلى برنامج دعم ريف والبدء فى العمل الزراعي نقدم لكم رابط التسجيل فى الدعم الريفي والخطوات اللازمة لإتمام التسجيل. ة

رابط التسجيل في الدعم الريفي 1443

التوجه إلى منصة دعم ريف الإلكترونية.

اضغط على تسجيل دخول ثم اضغط على مستخدم جديد إذا لم يكن لديك حساب من قبل.

املأ الخانات الموجودة بالبيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – كلمة المرور – تأكيد كلمة المرور – رقم الجوال وتأكيده – ادخل الرقم المرئي المتواجد بالمربع.

اضغط على “تسجيل”.

الآن انتهيت من إنشاء حساب ويمكنك القيام بتسجيل الدخول.

عند الضغط على تسجيل دخول سيطلب منك بعض البيانات مثل (رقم الهوية – كلمة المرور التي قمت بإنشائها – ادخل الرقم المرئي المتواجد فى المربع) ثم اضغط تسجيل دخول.

سيتم إرسال رمز التحقق فى رسالة نصية على رقم الجوال الخاص بك.

ادخل رمز التحقق فى الخانة المخصصة.

سيتم تحويلك إلى صفحة برنامج دعم الأسر الريفية المنتجة.

سيظهر لك 6 برامج للدعم اختر برنامج دعم الأسر المنتجة واضغط على كلمة “التقديم”.

سيظهر لك 4 نماذج بيانات ( بيانات المشروع – دراسة الجدوى – التحليل المالي والاقتصادي – ملخص الطلب)

اضغط على كل نموذج واملأ البيانات المطلوبة به.

شروط التقديم فى دعم ريف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم هو 21 سنة.

ألا يكون المتقدم موظفا فى القطاع العام أو الخاص.

لا يزيد الدخل عن 6000 ريال.

أن يكون المتقدم إما مزارع أو صياد أسماك أو مربى ماشية أو أسر ريفية منتجة.

موعد صرف دعم ريف 1443-2022

يقوم دعم ريف بإيداع الدعم فى الحسابات بداية من أول الشهر حتى يوم 10 من الشهر نفسه، وبالتالي يمكن للمواطن إجراء الاستعلام عبر اتباع الخطوات التالية: