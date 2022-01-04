نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل المستحقون عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير لعام 2022 الجديد في المملكة العربية السعودية، وكثر التساؤل بينهم عن هل تم تغيير الموعد المحدد لنزول المستحقات عن العام الماضي 2021 أم لا، لهذا أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن التغييرات الجديدة لبرنامج الضمان الاجتماعي والتي من ضمنها المعاش معلنة أنه لم يحدث أي تغيير في ميعاد صرف الراتب الشهري، في هذا المقال سوف نقوم بذكر كل ما يخص متى موعد صرف رواتب الضمان المطور في عام 2022.

متى ينزل رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

تسعى المملكة العربية السعودية في توفير كل سبل الراحة والجهد لمواطنيها، لذا قامت بتوفير راتب شهري داعم لجميع المستحقين له تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يعرف باسم برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة.

مع حلول أيام العام الجديد الأولى 2022 والذي يحدث الكثير من التغييرات في جميع الجوانب الاقتصادية في العالم بأكمله، بدأ المواطنين المستحقين لمعاش الضمان بالتساؤل عن تأثير على موعد صرف راتب الضمان لشهر يناير، أم سيبقى هو نفس الموعد المحدد للعام السابق 2021.

لهذا قامت الوزارة بالإعلان عن تصريح رسمي لها معلنة فيه عن أنه لم يحدث تغيير في مواعيد نزول الراتب الشهري للمستحقين من معاش الضمان الاجتماعي.

وسيبقى الموعد المحدد في عام 2021 هو نفس الموعد لعام 2022 لنزول راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر يناير في حساب المستحقين للمعاش.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير

من أهم الخدمات التي وفرتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، برنامج الضمان الذي يعمل على توفير حياة كريمة لمن ليس لديهم دخل، وسعيها على التوافق بين طبقات المجتمع المختلفة.

وبرغم اختلاف الاعوام وقدوم عام جديد 2022 لم يؤثر ذلك على موعد نزول رواتب الضمان الاجتماعي المطور لحساب المستحقين له، والذي يكون مع بداية كل شهر هجري جديد.

كما يستثنى من هذه القاعدة في حالة وافق أول يوم في الشهر الهجري عطلة رسمية أو مناسبة، في هذه الحالة يتأجل صرف راتب الضمان لأول يوم عمل بعد انتهاء العطلة.

لذا فإن موعد صرف الرواتب للدعم لهذا الشهر يناير لعام 2022 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر جمادى الآخر 1443 هـ المقابل ليوم 4 يناير عام 2022.

حيث إن الضمان الاجتماعي يبدأ اليوم في صرف المساعدات المقطوعة 1443 في موعده 4 يناير في ساعات اليوم الأولى.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي برقم الهوية 2022

بعد أن ذكرنا موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2022، الآن سوف نقوم بذكر كيف يمكنك الاستعلام عن قيمة رصيد الضمان الاجتماعي في حسابك الخاص عبر hrsd.gov، فقط قم باتباع الخطوات القادمة:

أولاً قم بفتح الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

فعل تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص من خلال النفاذ الوطني.

من قائمة الاختيارات حدد خيار خدمات الوزارة.

منها اختر خدمة دليل الخدمات، ثم خدمات التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالنقر على خدمة أفراد.

ثم منها اختر الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي.

قم باختيار خدمة تفاصيل الخدمة، بعدها انقر على بدء العرض.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم الضـمان.

ادخل كود التحقق الظاهر أمامك وانقر على عرض.

سيتم ظهور جميع تفاصيل راتب الدعم منها الرصيد وهل تم صرف الراتب في شهر يناير أم لا.

إذا كنت من يصرف لهم معاشات التقاعد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمكنك الاستعلام عن الصرف برقم الهوية.

بهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر يناير.