نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443-2022 والخطوات اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطوربعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قامت منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis. hrsd بالتسجيل حسب الشروط الجديدة، وكشفت عن آلية احتساب، يتساءل العديد من المتقدمين الجدد في نظام الضمان الاجتماعي المطور عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر 2022 سيكون معاش الضمان الاجتماعي وشروط استحقاقه بعد إعلان الأهلية، من المتوقع أن يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور في بداية يناير 2022.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالات المؤهلة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي اَلْمُطَوَّر، حيث يتم تحديد الاستحقاق بعد عملية تسجيل جديدة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن ثم دراسة الحالات المتقدمة ومطابقتها مع الاستحقاق الجديد وشروط الأهلية.

موعد استحقاق الضمان الاجتماعي

من المقرر إطلاق الضمان الاجتماعي المطور في بداية كل شهر ميلادي في عام 2022، مما يعني أنه سيتم دفع معاش الضمان الاجتماعي لشهر يناير الحالي في الأول من الشهر، ما لم يكن هناك عطلة رسمية، وسيتم دفع الرواتب في وقت مبكر أو يوم متأخرـ ونتيجة لذلك، فإن الفترة المتبقية لصرف راتب الضمان الاجتماعي اَلْمُطَوَّر ل جمادى الآخرة 1443 يناير 2022 هي يوم واحد فقط، حيث سيتم السداد في 4 يناير.

فئات المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي اَلْمُطَوَّر

أدخلت الموارد البشرية رابطًا جديدًا لمنصة المساعدة والحماية الاجتماعية للتسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه، كما حددت المجموعات المؤهلة للحصول على المعاش على النحو التالي:

المطلقات والأرامل

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

الأفراد ذوي الاحتياجات الفريدة.

الأشخاص غير القادرين على العمل لأسباب متنوعة.

العائلات التي على وشك أن تصبح فقيرة.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي الجديد

يمكن للأفراد معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم عن طريق استخدام خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، والتي يمكن الوصول إليها باتباع الإجراءات التالية: