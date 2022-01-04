طريقة الاستعلام وموعد صرف دعم ريف 1443-2022 _ثقفني

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عمر شويل - جدة موعد صرف دعم ريف ينتظر العديد من المستفيدين من برنامج الدعم الريفي موعد صرف البرنامج للشهر الحالي، حيث قامت وزارة الزراعة والمياه في بعض الأحيان بتأخير موعد صرف مدفوعات هذا البرنامج في المملكة لجميع المستفيدين المعتمدين. على قائمة المملكة للعطلات والأعياد الرسمية.

برنامج الدعم الريفي هو أحد البرامج التمويلية التي تقدمها وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الزراعية في المملكة حيث يساعدهم في تطوير مشاريعهم الخاصة أو إقامة مشاريع زراعية توفير دخل شهري لهذه العائلات.

متطلبات التسجيل لدعم Reef 1443

من أجل التسجيل في هذا المعاش، تم وضع عدد من الشروط، والتي وردت في مجموعة الأسطر التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا في الملكة.

هذا المعاش متاح للمقيمين الذين لديهم بطاقة تنقل.

بالنسبة للمشروع، يجب أن يكون لدى مقدم الطلب دراسة جدوى كاملة.

يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ التمويل 54 ألف ريال سعودي.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 6000 ريال سعودي شهرياً.

يجب أن يلتزم التطبيق الذي يسعى للحصول على هذه المساعدة بالمتطلبات الصحية والفنية للمشروع.

أن يكون المتقدم لهذا المشروع عاطلاً عن العمل في المملكة سواء في القطاع العام أو الخاص.

موعد صرف دعم ريف

من اليوم الأول من يناير إلى اليوم العاشر من يناير، يقوم برنامج الدعم الريفي بإيداع الدفعة الشهرية للمستفيدين. يمكن للمستفيد أن يشرع في عملية طلب المساعدة الريفية باتباع الخطوات الموضحة أدناه:-

انتقل إلى موقع ويب Reef Support لمعرفة المزيد.

استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك.

اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية.

ثم تقوم بتحديد صفحة للاستعلام عن البرنامج منها.

أدخل الرقم القومي للمستفيد.

ثم، في الصورة، اكتب رقم التحقق البشري.

ثم، في الجزء السفلي من الصفحة، انقر فوق زر الاستعلام.

يأتي هذا ضمن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من اجل مواطنيها ومزارعيها للحفاظ على التراث الأصيل للدولة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ببناء البنية الأساسية للملكة والنهوض بها في شتى المجالات الاقتصادية المتنوعة والمميزة.