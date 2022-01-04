نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم ريف لشهر يناير 2022 reef موعد نزول الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم ريف، من بين أهم الأسئلة الشائعة التي تدور في أذهان المواطنين السعوديين. إذ تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة إعانة مادية لكافة الأسر المنتجة، وهي تسعى من خلال ذلك إلى دعم صغار المزارعين في المملكة العربية السعودية. يمنح هذا البرنامج الدعم المالي لكل فئات المجتمع العاملة في قطاع الزراعة. وتهدف وزاعة البيئة والمياه والزراعة بالدرجة الأولى إلى تحسين أوضاع القطاع الزراعي في السعودية والمساهمة فيه بشكل فعال. كما أنها ترمي لرفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية في القطاع. وسنحاول أن نجيب في مقالنا عبر موقع ثقفني عن سؤال متى ينزل دعم ريف كما سنتطرق إلى كيفية التسجيل فيه، تابعوا معنا التفاصيل.

متى ينزل دعم ريف

يتوارد إلى ذهن فئات من المواطنين السعوديين سؤال متى سينزل الدعم الريفي. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحساب الرسمي لبرنامج دعم ريف على تويتر، قد أعلن بأن موعد صرف دعم ريف لكافة المستفيدين يكون غالبا بداية من اليوم الأول من الشهر الميلادي، إلى غاية اليوم العاشر منه، وقد قدم عدد من المستفيدين تفسيرات بخصوص وتيرة صرف الدعم، لكن لا بد من أن نشير إلى أن هذه الوتيرة تختلف من قطاع لآخر.

علاوة على ذلك، يجب أن نوضح أمرا لمن يطرحون سؤال متى ينزل دعم ريف، نقلا عن ردّ الحساب الرسمي أنه بعد أن يقوم المواطن بتقديم كافة مستنداته وملفاته بشكل صائب، يتم التحقق من توافره على شروط الأهلية التي وضعوها من أجل استحقاق دعم ريف، وفي حال قبول ملفه سيستغرق الأمر ستين يوما قبل أن يتم إعلام المستفيد بقبوله، كما قد يستغرق الأمر وقتا أطول حسب وضع دراسة الجدوى.

لا شك في أن جميع من يتساءلون متى ينزل دعم ريف يرغبون في معرفة القطاعات المستهدفة التي يدعمها البرنامج، والتي سنذكرها لكم فيما يلي: تربية النحل وإنتاج العسل، تنمية قطاع زراعة الورد والتجارة، تنمية قطاع الثروة الحيوانية المصغرة، تطوير الأنشطة الزراعية الريفية التقليدية، تنمية القيمة المضافة للملكية الصغيرة، تحسين زراعة المحاصيل البعلية مثل الذرة والسمسم والدخن.

شروط الاستفادة من برنامج دعم ريف

هناك مجموعة من الشروط وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم ريف، وأولى هذه الشروط هي أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ولا يكون عمره أقل من 21 عاما، وكذلك مع إثبات مزاولة مهنة في المزرعة وأن تكون معتبرة في البرنامج، هذه بالنسبة للشروط الأساسية، وسنتعرف على بقية الشروط فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم مقيما في المنطقة الإدارية المعنية ببرنامج ريف.

كما يجب أن ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم من برامج الدعم المقدمة له قيمة 54 ألف ريال سعودي في العام.

أن لا يكون مستفيدا من أكثر من ثلاث برامج دعم، ولا يتجاوز مجموع دخله الشهري 6000 ريال سعودي.

يتعين عليه أن يقوم برفع طلبه عن طريق المنصة الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط: يلزم ألا يتجاوز عدد الشتلات أعلى حد للبرنامج الخاص بدعم البن.

وكذلك يجب ألا تتجاوز أعداد الخلايا الحد الأعلى المقدر في برنامج دعم إنتاج العسل.

وأن يكون إنتاج المزرعة ورود مناسبا لإنتاج زيت الورد مع الحرص على الالتزام بعدد الشجيرات التي حددها البرنامج.

كما أنه ملزم بالأحكام الخاصة بكل قطاع من القطاعات المحددة.

كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف

الكثير من المواطنين الذين يرغبون في معرفة متى ينزل دعم ريف، يستفسرون أيضا عن كيفية التسجيل في البرنامج، بالأخص المسجلين لأول مرة، ويمكن لكافة المواطنين أن يقوموا بالتسجيل من خلال الدخول إلة منصة دعم ريف التي وضعتها وزارة المياه والزراعة والبيئة تحت تصرف المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل، وهي كما يلي:

الولوج إلى منصة ريف من شبكة الانترنت النقر على عبارة أيقونة ابدأ طلب الدعم. إدراج رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد في الخانات المخصصة لها وضع كلمة مرور جديدة ثم القيام بتأكيدها. إدراج رقم الهاتف ثم تأكيده في الإطار المخصص له. إدخال رمز التحقق الظاهر في الصورة. بعد الموافقة على الشروط والأحكام، يقوم بالضغط على زر التسجيل. في الأخير بعد اتباع التعليمات المطلوبة يقوم بتسجيل الدخول.

حالات إيقاف صرف دعم ريف

لا بد أن ننوه لكافة المستفيدين الذين طرحوا سؤال متى ينزل دعم ريف، بأنه هناك حالات يتم فيها إيقاف صرف دعم ريف، وهي مثلا في حالة وفاة المستفيد خلال فترة تلقيه الدعم، أو في حال التخلف عن أحد شروط الاستحقاق، أو عجز المستفيد من الدعم عن أداء العمل بنفسه، وفي حال ثبت وجود بينات مزيفة، وكذلك حين يقوم المواطن المستفيد بمخالفة أي حكم من الأحكام التي وضعها برنامج دعم ريف.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مقالنا، لقد أجبنا عن سؤال يطرحه الكثير من المواطنين السعوديين، وهو متى ينزل دعم ريف 1443، كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في البرنامج وذكرنا لمن الحالات التي يتم فيها إيقاف الاستفادة من البرنامج، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.