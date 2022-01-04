نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي:- موعد إيداع المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢ وشروط الاستحقاق الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة ٢٠٢٢، لأنها من أهم البرامج التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشائها لتقديم الدعم المالي لعدد كبير من المواطنين السعوديين، وهذا البرنامج يقدم الدعم لأكثر فئات الشعب السعودي احتياجًا ومن أهم هذه الفئات أصحاب المعاش الضماني، كما يقدم برنامج المساعدات المقطوعة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا لرفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، وكذلك يقدم الدعم للأرامل والمطلقات والشيوخ من كبار السن، وأصحاب العجز الكلي والجزئي ويستطيع أي شخص أن يحصل على الدعم عن طريق رابط المساعدة المقطوعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي من خلالها نستطيع التعرف على الأشخاص الأكثر احتياجًا للمساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

يتم منحها للفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض. يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، لكن يتم استثناء الزوجة الغير سعودية المتزوجة بمواطن سعودي وأبنائها من هذا الشرط. تمنح مرة في العام للمواطنين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، بشرط عدم وجود دخل أخر. يحصل المتقدمين على الإعانات السعودية المقطوعة مرة كل عامين، إذا كان هذا الشخص لديه دخل أخر غير معاش الضمان الاجتماعي. يمنح الضمان الاجتماعي المواطنين السعوديين المقطوعة حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم ترتيبهم في قوائم انتظار حتى يتم إيداعها في حساباتهم البنكية. لا يكون لدى المتقدم أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية. لا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للصرف.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن يحضر المستفيد من المساعدة المقطوعة الأوراق والمستندات التي تثبت أنه يستحق الحصول على الدعم المالي وهى كما يأتي:-

إحضار المستفيد بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة إذا كان متزوجًا.

أن يحضر إثبات الدخل الشهري الذي يحصل عليه، لتحديد المبالغ المالية التي سوف يحصل عليها من البرنامج، وكذلك معرفة هل له الأحقية في الحصول على المساعدات المقطوعة أم لا.

إحضار صك ملكية العقار الذي يسكن فيه، أو عقد الإيجار أو إيصال خدمات.

يجب أن يقع المسكن في المنطقة التابع لها مكتب الضمان الاجتماعي.

مستحقي المساعدة المقطوعة

هناك العديد من الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم المالي وهى كالتالي:-

أصحاب المعاش الضماني، وهذه الفئة تعتبر أهم الفئات التي تستحق الدعم المالي لتوفير حياة كريمة لهم. العجزة الغير مؤهلين سواء كان العجز جزئي أو كلي. الأرملة المتوفي زوجها وتعول أسرة ولديها أبناء ولا يوجد لديها أي مصدر رزق. المهجورات من المواطنات السعوديات اللاتي لا يعرفن مكان الزوج وليس لديهم دخل ثابت. الشيوخ من كبار السن وليس لديهم مقدرة على العمل.

صرحت وزارة الموارد البشرية أن المساعدة المقطوعة السعودية ليست شهرية، ولكنها تصرف على فترات متفاوته وجاء هذا البيان رداً على استفسار أحد المستفيدين بموعد صدورها على موقع تويتر.