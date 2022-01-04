موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443 يناير متى ينزل راتب الضمان

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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443، يترقبه الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية. هذا وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية قد صرحت بأن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير من العام الجديد 2022. سوف يكون في الموعد المقرر من قبل ولم يتغير، وهذا التصريح كان عقب ازدياد عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي الموجه للأسر المحتاجة التي تعاني من انخفاض الدخل. وكذلك الأرامل والمطلقات والمسنين، والمعاقين الذين لا يستطيعون العمل، إذ تصرف لهم مبالغ شهرية في حساباتهم من أجل تحسين المستوى المعيشي لديهم. وسنتحدث اليوم في مقالنا عبر موقع ثقفني الإخباري عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443، تابعو معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443

الكثير من المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية يستفسرون عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443. إذ يترقب كافة المستفيدين صرف معاش الضمان المطور للشهر الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تحرص على توفير الدعم التام للأسر الفقيرة وأصحاب المعاشات المنخفضة. وغيرهم من المستحقين للإعانة المادية الخاصة بالضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة لمن ينتظرون موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443، بأن هذا الراتب الممنوح لهم من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوفر للمستفيدين عدة أشياء ومزايا، أولها القدرة على توفير الاحتياجات الضرورية لهم ولذويهم. كالمأكل والمشرب والملبس وغيرها من المتطلبات الضرورية وتهدف حكومة المملكة من خلال هذا برنامج الضمان المطور إلى زيادة دخل كل المستفيدين، وهذا من أجل أن يصبح مناسبا لحجم الاقتصاد الضخم في السعودية.

لا بد أن نوضح أمرا لمن ينتظرون موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443. وهو أن وزارة الموارد البشرية بالمملكة قد أعلنت أنه سيكون في الفاتح من جمادى الآخر لعام 1443. والموافق لتاريخ الرابع من شهر يناير للعام الجديد 2022، كما أنه من الممكن أن يتصادف موعد صرف الضمان المطور مع أي مناسبة أو عُطلة في السعودية. لهذا يتوجب على كافة المستفيدين أن يبقوا على اطلاع لمواعيد صرفه في كل شهر.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتوضيح مجموعة الخطوات البسيطة. التي يجب أن يتبعها المواطنين السعوديين لكي يستفيدوا من صرف الضمان الاجتماعي المطور. ويمكنهم أن يقوموا بذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها الذي وضعته الوزارة المعنية تحت تصرف المواطنين المستفيدين. من أجل تسهيل الأمور ومواكبة التطور التكنولوجي، ويمنكهم التسجيل من خلال ما يلي:

أولا: يجب على المستفيد أن يزور الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الانترنت.

في ثاني خطوة يتعين عليه إدراج جميع معلوماته وبياناته المطلوبة في الموقع، وبعد ملأ المعلومات يجب أن يقوم مراجعة هذه المعلومات ليتحقق من صحتها قبل إرسالها (الرقم التعريفي- رقم الجوال- البريد الإلكتروني- تاريخ الميلاد).

يطالع الشروط والأحكام ثم يوافق عليها.

يوفر كل الأوراق والمستندات الدالة على صحة بياناته.

يرسل طلب التسجيل مرفق مع الأوراق والمستندات المحددة.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور

لا شك في أن من ينتظرون موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443. يرغبون في معرفة الفئات المعنية بالاستفادة من معاش الضمان المطور. وقد حددت وزارة الموارد البشرية من هم المستفيدين المستحقين له. وهم كالآتي: النساء الأرامل، النساء المُطلقات، كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً. المعاقين، وكذلك الأشخاص العاجزين غير القادرين على العمل. وأيضا الأسر التي تعاني من العوز، هؤلاء تقدم لهم الحكومة راتب الضمان المطور لتحسين ظروفهم المعيشية.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور

لا بد من أن نوضح أمرا هاما لكافة المواطنين السعوديين الذين يترقبون موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1433. وهو أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية قد وضعت مجموعة من الشروط الضرورية. التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان المطور. وأولى هذه الشروط أن يكون المستفيد من جنسية سعودية، وأن لا يكون له دخل مادي أو أي مصدر حقيقي يستند عليه الشخص الذي يرغب في الحصول على المعاش.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يكون لدى المتقدم أو المتقدمة حساب جارٍ في أحد البنوك في السعودية. حتى يستفيد من صرف الضمان الاجتماعي في الموعد المحدد.

كما يجب ألّا يكون لديه أملاك سواء كانت مدنية أو زراعية، ما عدا العقار الذي يسكن فيه.

كما يجب أن يكون معفى من الضرائب وألا يكون لديه سجل تجاري من قبل. بالنسبة للمطلقة المستفيدة يجب أن لا تكون مقيمة مع عائلتها. كما يجب أن يكون لدى المتقدمين بطاقات تنقل داخل المملكة مع الإقامة الدائمة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، تحدثنا فيه عن موضوع يترقبه الكثير من المواطنين السعوديين. وهو موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1443، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، من أجل المزيد من الاستفسارات اتركوا تعليقاتكم أدنى المقال.