نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط تمويل منصة سلفة ٢٠٢٢ بدون تحويل الراتب أو وجود كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة ٢٠٢٢ من أسرع أنواع التمويلات داخل المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع العميل الحصول على قرض سلفة الطارئ في أقل من نصف ساعة، وتستخدم المنصة أحدث التقنيات المالية الحديثة في تخليص إجراءات الحصول على التمويل الشخصي لتوفير الوقت والجهد وتقديم خدمة عالية الجودة، والتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويناسب أغلب المواطنين السعوديين، ويستطيع العميل أن ينفق التمويل في أي غرض من الأغراض سواء كان هذا الغرض تسديد الديون، أو تصليح المركبة، أو في تغيير بعض من أساس المنزل، أو في الذهاب لقضاء الإجازة، والتمويل يصل إلي أي مكان بالمملكة سواء كان العميل متواجد داخل المنزل أو المكتب، أو في القرية أو المدينة، أو في أي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى تواجد العميل في مقر سلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل منصة سلفة الإلكترونية.

شروط تمويل منصة سلفة الإلكترونية ٢٠٢٢

حددت المنصة بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في العميل الذي يريد الحصول على التمويل الشخصي من سلفة وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يقل عمل المتقدم عن ١٨ عاماً ولا يزيد عن ٦٠ عاماً، كما يجب أن يكون مكتمل الأهلية. يجب أن يكون العميل متواجد على رأس العمل، وأن تكون فترة شغل الوظيفة ٣ شهور لموظفي القطاع الحكومي، وأن تكون ٦ أشهر لموظفي القطاع الخاص. أن الحد الأدنى لراتب العميل الشهري ٤٠٠٠ ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي

هناك مزايا كثيرة يحتوي عليها تمويل منصة سلفة الشخصي وهى كما يلي:-

القرض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يستطيع العميل تحديد الفترة التي يقدر من خلالها تسديد التمويل، وذلك حسب مقدرته المالية والالتزامات التي توجد عليه.

هامش ربح منصة سلفة الإلكترونية تنافسي.

يتم إيداع قيمة التمويل بشكل فوري وسريع.

خطوات التسجيل في منصة سلفة

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها العميل للحصول على التمويل الشخصي وهى كالتالي:-

يجب أن يقوم المستفيد بالدخول على رابط منصة سلفة على الإنترنت. تسجيل رقم الهوية الوطنية. قيام المستفيد بتسجيل رقم الجوال الخاص به. تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالعميل لتلقى المراسلات من المنصة.

تسجيل الرقم السري الخاص بالمرور، على أن يتضمن ٨ خانات فقط باللغة الإنجليزية، وأن يكون ضمن الكلمة حرف كبير وحرف صغير باللغة الإنجليزية، وأن تتضمن كلمة السر أيضاً رقم على الأقل.