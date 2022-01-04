تمويل بدون كفيل 2 مليون ريال سعودي ميسر للغاية يتم بأسرع إجراءات وأبسط شروط مصرف الإنماء

تمويل بدون كفيل 2 مليون ريال ميسرة السداد من مصرف الإنماء وهو بنك معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ضمن البنوك المصرح لها بمزاولة القروض وفق الأنظمة التي تخضع للبنك المركزي في المقام الأول والتي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية لكي يطمئن الأشخاص راغبي الحصول على قرض بطريقة سليمة شرعية، فيما يقدم الإنماء خدمات إلكترونية عديدة بهدف مساعدة كل من يطلب تمويل بدون ضامن سواء من المواطنين السعوديين أو الوافدين بشروط موحدة للجميع، حيث يعمل البنك بكل شفافية ومصداقية ولهذا يتيح للعميل الاطلاع على أسعار المنتجات وتقديم الاستفسار والرد فوري بالاتصال على رقم 920028000.

مميزات التمويل الشخصي مصرف الإنماء

ما يهم كل طالبي التمويلات أشياء أساسية أهمها أن يكون القرض بدون ضامن وذلك يسهل الكثير من الإجراءات عليهم عند تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للبنك، أما عن بقية المزايا من مصرف الإنماء على النحو التالي:-

فترة السداد طويلة ميسرة حتى 5 سنوات.

التمويل ميسر للغاية ويخضع لأحكام الدين الإسلامي.

حرية اختيار نوع الأسهم المحلية.

تمويل بدون كفيل غارم متاح للرجال والنساء سعوديين ومقيمين.

يعطي البنك موافقة فورية على القرض بدون ضمانات إذا اكتملت المستندات.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط كحد أقصى 5.000 ريال سعودي من إجمالي التمويل.

آلية الحصول على قرض بدون ضامن بنك الإنماء

يطلب المصرف شروطاً على المتقدم استيفائها لكي يكون له الحق في الحصول على التمويل وهي تتمثل في التالي:-

يشترط تحويل الراتب على المصرف. جهة عمل معتمدة لدى المصرف. فتح حساب استثماري في شركة الإنماء للاستثمار. حصولك على الحد الشامل. تعبئة نموذج الطلب الخاص ببيع الأسهم المحلية.

كيفية تقديم طلب تمويل بدون كفيل

الدخول عبر موقع الإلكتروني لينك مصرف الإنماء www.alinma.com واختيار التمويل الشخصي، ثم تعبئة نموذج الطلب عبر الأيقونة الموجودة باسفل الصفحة باللون الأصفر (تقدم بطلبك الآن)، مع كتابة المعلومات والبيانات بدقة ورفع المستندات المطلوبة والتي تشمل خطاب تحويل الراتب بالإضافة إلى خطاب تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل ولابد أن يوضح الدخل الشهري + البدلات إن وجدت وتاريخ الالتحاق بالوظيفة، وأيضاً صورة من بطاقة الهوية أو الإقامة تكون سارية الصلاحية.