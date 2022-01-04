إعلان نتائج الأهلية الدفعة 50 حساب المواطن ca.gov.sa بالمملكة 1443هـ

إعلان نتائج الأهلية الدفعة 50 لشهر يناير من حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية منذ قليل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر، اليوم الثلاثاء 4 من شهر يناير 2022م، الموافق 1 جمادى الآخرة 1443هـ، لمكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق للدعم وأوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة 50 وشروط الأهلية، والذي سيتم صرفه لمستحقيه يوم الإثنين القادم الموافق 07 من شهر جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 10 يناير 2022م، والجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، تقدر بحوالي 109 مليار ريال سعودي.

إعلان نتائج الأهلية الدفعة 50 حساب المواطن

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن بالمملكة، يخضع لضوابط من شروط وأهلية استحقاق تم النص عليها للمستفيدين، فالبرنامج عبارة عن دعم مالي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين الذين تنطبق عليهم أهلية وشروط استحقاق الدعم، بهدف توفير حياة كريمة لهم، من مسكن مناسب ومبلغ مالي يساعدهم على مواجهة الأوضاع، أثناء القيام بالإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م، والتي يعمل القائمين على شؤون المملكة على قدم وساق لتحقيقها على أرض الواقع.

شروط وأهلية الاستحقاق لصرف دعم حساب مواطن بالمملكة يناير 2022م

وعن شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية وفق مستجدات 1443هـ، نذكرها بالترتيب التالي:

شرط أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية.

استحقاق الدعم للمرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.

كذلك الدعم للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة.

استحقاق الدعم للمواطن السعودي من ذوي الإعاقة التي لا تمكنه من العمل.

كما يجب أن يكون المواطن من المقيمين على أراضي المملكة إقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج أراضيها أكثر من 90يوم.

وجوب توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد، مع بيانات الجهة التي لها علاقة بالمستفيد.

ألا يكون المستفيد داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

أيضًا ألا يكون للمستفيد جهة دعم أخرى تابعة لمنظمة ما.

في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

الاستعلام عن حساب المواطن الدورة 50 برقم الهوية لشهريناير 2022م

وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات، برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: