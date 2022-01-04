بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. قرار عاجل من الحج والعمرة يتعلق بتصاريح العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن قرار جديد يتعلق بالتقديم على واستخراج تصاريح العمرة، وجاء هذا القرار، ليتفق مع ما تقوم الدولة بتطبيقه هذه الفترة من إجراءات احترازية، تهدف من خلالها إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين بالدولة، خاصة مع ما ظهر في تقارير وزارة الصحة بالساعات الأخيرة، من ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بكورونا، حيث كشفت الصحة السعودية عن ارتفاع أعداد المصابين بحسب تقرير الاثنين، بمقدار 70% بالمقارنة بالأعداد التي سجلتها الوزارة يوم الأحد الماضي.

قرار جديد يتعلق بتصاريح العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم، في بيان رسمي صادر عنها، عن قيامها بإصدار قرار قامت من خلاله، بإلغاء تكرار العمرة للأفراد فور انتهاء التصريح السابق كما كان متاح، ولكن لابد من مرور على الأقل 10 أيام بعدها، حتى يتمكن المستفيد من حجز واستخراج تصريح آخر.

وقالت وزارة الحج والعمرة، أن هذا القرار جاء رغبة في تحديد الفترة المسموحة لتكرار العمرة، لتتماشي مع ما تقوم الدولة بتطبيقه من إجراءات احترازية، تهدف من خلالها إلى الحد من انتشار العدوى بين المتواجدين على الأراضي السعودية، وفي سياق متصل، كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد كشفت مؤخرًا، عن قيامها بإعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المعتمرين والمصلين من جديد، والمتمثلة في التباعد الجسدي بين مسارات المعتمرين وكذلك صفوف المصلين، وذلك باستخدام الملصقات.

الجدير بالذكر أن مثل تلك القرارات والإجراءات، قد تم إعادة تطبيقها من جديد بالدولة، على خلفية الإعلان الصادر من وزارة الداخلية، الخاصة بقرار إعادة تطبيق إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامة بين جميع المتواجدين في المواقع المغلقة والمفتوحة، وجاء هذا على خلفية الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بعدوى كورونا المستجد، والتي كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنها مؤخرًا، لنجد أن المنحنى الوبائي لكورونا قد عاود إلى الارتفاع من جديد، فما كان من المملكة، إلا العودة من جديد لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكان المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد كشف أن تلك الارتفاعات جاءت بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.