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عمر شويل - جدة خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443؛ يُعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم وأفضل البرامج التي أطلقتها المملكة السعودية لمساعدة المواطنين الفقراء الأكثر احتياجاً، حيث أن المملكة تحاول جاهداً في رفع المستوى المعيشي وتحسين ظروف الحياة للمواطنين كما أنه برنامج الضمان الاجتماعي يسعى لتدريب وتأهيل الأفراد على سوق العمل.

خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم برقم الهوية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. تدوين الاسم وكلمة المرور ورقم الهوية ثم النقر على تسجيل الدخول. كتابة البيانات الشخصية لتأكيدها وهي الاسم واسم الأب والجد والعائلة ثم الحالة الاجتماعية والجنس النقر على التالي. استكمال البيانات المطلوبة مثل بيانات العنوان والمدينة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيرهم. ثم كتابة بيانات الحساب البنكي. تدوين بيانات الدخل الشهري إن وجد. النقر على الموافقة بالشروط والأحكام. ستصلك رسالة بكود التفعيل قم بتدوينه في موضعه ثم الضغط على تأكيد. هكذا يتم تحديث البيانات فبعد الانتهاء يتم إرسال رسالة تفيد بانتهاء التحديث بنجاح.

طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية. اختيار الخدمات الإلكترونية ثم تحديد خدمات التنمية الاجتماعية. الضغط على الاستعلام عن الضمان. سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات قم بتسجيل رقم السجل المدني ورقم الضمان. ثم تدوين رمز التحقق. النقر على عرض سوف يتم ظهور بيانات المستفيد كاملة.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

يوجد مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع الهيئة وهي :

الرقم الموحد المجاني للاتصال بالضمان الاجتماعي 19911.

التواصل من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للضمان الاجتماعي.

أو عن طريق صندوق البريد عبر الرمز 11157.

التواصل عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، كما وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني وكذلك الرقم المجاني للضمان الاجتماعي.