موعد صرف الدفعه 50 من حساب المواطن شهر يناير 2022 في المملكة العربية السعودية

موعد حساب المواطن الدفعة 50 عن شهر يناير 2022 ، من أكثر المواضيع التي انتشرت على مؤشرات البحث في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت، حيث يبحث الأشخاص الذين يريدون الحصول على دعم الأهلية عن موعد الصرف، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد برامج الدعم التي تقدمها المملكة للمواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المادي وخاصة بعد الظروف الصعبة التي عشناها جميعًا بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا ولكن للحصول على الدعم هناك بعض الشروط التي سنوضحها فيما يلي.

موعد حساب المواطن الدفعة 50 شهر يناير 2022

أعلنت الحكومة السعودية أن موعد حساب المواطن للشهر الجاري للفئات المستحقة للدعم هذا العام هو:-

سيكون الموعد في يوم 10 يناير الجاري لعام 2022.

نبهت الحكومة على كل المواطنين الذين يتمتعون بالدعم متابعة حساباتهم البنكية في اليوم الموعود.

إذا لم تصل الدفعة في يوم 10 المقبل يجب تقديم المواطن اعتراض للجهات المسؤولة بذلك.

وإذا صادف يوم 10 يناير المقبل عطلة رسمية يتم ترحيله إلى يوم يسبقه إذا كان يوافق يوم الجمعة أو يوم يليه إذا كان يوافق يوم السبت.

شروط استحقاق المواطن الحصول على حساب المواطن 1443

كي تكون شخص مستحق للحصول على دعم الأهلية من حساب المواطن يجب أن تتوافر بك بعض الشروط كالآتي:-