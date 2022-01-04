نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعه 50 من حساب المواطن شهر يناير 2022 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
موعد حساب المواطن الدفعة 50 عن شهر يناير 2022 ، من أكثر المواضيع التي انتشرت على مؤشرات البحث في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت، حيث يبحث الأشخاص الذين يريدون الحصول على دعم الأهلية عن موعد الصرف، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد برامج الدعم التي تقدمها المملكة للمواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المادي وخاصة بعد الظروف الصعبة التي عشناها جميعًا بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا ولكن للحصول على الدعم هناك بعض الشروط التي سنوضحها فيما يلي.
موعد حساب المواطن الدفعة 50 شهر يناير 2022
أعلنت الحكومة السعودية أن موعد حساب المواطن للشهر الجاري للفئات المستحقة للدعم هذا العام هو:-
- سيكون الموعد في يوم 10 يناير الجاري لعام 2022.
- نبهت الحكومة على كل المواطنين الذين يتمتعون بالدعم متابعة حساباتهم البنكية في اليوم الموعود.
- إذا لم تصل الدفعة في يوم 10 المقبل يجب تقديم المواطن اعتراض للجهات المسؤولة بذلك.
- وإذا صادف يوم 10 يناير المقبل عطلة رسمية يتم ترحيله إلى يوم يسبقه إذا كان يوافق يوم الجمعة أو يوم يليه إذا كان يوافق يوم السبت.
شروط استحقاق المواطن الحصول على حساب المواطن 1443
كي تكون شخص مستحق للحصول على دعم الأهلية من حساب المواطن يجب أن تتوافر بك بعض الشروط كالآتي:-
- يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية ويقطن في أراضي المملكة بشكل دائم.
- لا يجب أن يقل عمر المواطن السعودي المتقدم على الدعم عن 35 عامًا باستثناء الأشخاص التابعة لأشخاص آخرين.
- بالنسبة للمرأة الأرملة أو المطلقة التي لديها أطفال عمرهم أقل من 18 عامًا يمكنها التقديم على الدعم.
- إذا كان أحد المواطنين مسجل من قبل في أي نظام خاص بالدعم السعودي تبع أي مؤسسات أخرى لا يحق له التقديم على هذا الدعم.
- والأشخاص التي لديها أي سجلات تجارية أو عقود ملكية لا تستطيع أيضًا التسجيل في خدمة دعم الأهلية.
- المواطنين الذين يقل الراتب الشهري الخاص بهم عن قيمة حددها برنامج حساب المواطن.
- الأفراد التابعة لأشخاص أخرى يقل عمرهم عن 18 عامًا يمكنهم الاستفادة من الدعم وتسجيلهم كأشخاص تابعة للمستفيدين.
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