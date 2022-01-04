الاستعلام عن نتائج الأهلية وموعد نزول الدفعة ال 50 لشهر يناير في المملكة

الاستعلام عن نتائج الأهلية ببرنامج الدعم حساب المواطن وموعد نزول الدفعة ال 50 من أهم الموضوعات التي تدار عليها محركات البحث في المملكة من قبل المواطنين المستفيدين الذين تقدموا بطلب وتم التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد في 20 نوفمبر 2021 والمستمر حتى شهر مايو 2022 لاستقبال مستفيدين جدد خاضع لنظام الضمان الاجتماعي المطور ولكن يوجد شروط في المستفيد المضاف الجديد للتسجيل عبر منصة الخدمات الاجتماعية سواء كانت الجديدة أو القديمة وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن أخر موعد للتسجيل في شهر مايو 2022، وقد لاقت عمليات البحث إقبال كبير للاستعلام عن نتائج الأهلية، نظام الضمان المطور لمعرفة مدى استحقاق الطلب المقدم وموعد صرف الراتب للدفعة رقم 50 لشهر يناير والحصول على المبالغ المالية التي سيتم إيداعها في حساباتهم البنكية في حاله أهليتهم للحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن فيجب على كل المواطنين من المستفيدين من هذا الدعم اللوجوج إلى الرابط الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن من أجل الاستعلام عن نتيجة الأهلية بالإضافة إلى حساب القيمة المستحقة لهم من الدعم من خلال هذا المقال سوف نشرح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية وموعد نزول الدفعة رقم 50 من برنامج حساب المواطن في المملكة.

الاستعلام عن نتائج الأهلية ونزول الدفع رقم 50 الحساب المواطن

عند ظهور نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن سوف يعرف كل مستفيد أحقتيه في هذا الدعم من الدفعة الجديدة أما بالقبول أو بالاستبعاد أو إيقاف نهائي وقد تقرر ظهور نتيجة الأهلية في أول كل شهر ميلادي و يأتي هذا بناء على أوامر ملكية وذلك قبل نزول المبالغ المستحقة في الحساب البنكي لكل مستفيد والذي يتم فيه إيداع الدفعة الشهرية الموجهة من برنامج حساب المواطن في يوم 10 من الشهر الميلادي، والطريقة الصحيحة التي يتم فيها الاستعلام عن نتائج الأهلية ونزول الدفعة الجديدة هي من خلال رابط حساب المواطن و هذا الموعد ثابت و محدد لا يتغير إلا إذا تصادف يوم عطلة رسمية للبنوك ويبدو ذلك من بدابة اعتماد صرفه أما بالنسبة لموعد صرف الدفعة ال 50 الخاصة بشهر يناير لا يتبقى إلا سوى أيام قليلة 6 أيام حيث يوافق يوم الاثنين 1/10/2022 وهذا موعد إيداع الدفعة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 50

يجب الدخول إلى رابط بوابة الحساب الرسمي لحساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول من اعلي الصفحة الرئيسية بالضغط على “دخول”.

ادخل رقم الهوية الخاص بك و كتابة الرمز السري.

ثم الضغط على زر الاستعلام عن الأهلية.

ثم قم بالذهاب إلى قائمه دراسه الأهلية.

يتم توجيهك من خلال الموقع إلي النتائج الخاصة بك بالقبول أو الرفض.

كيف احسب قيمة الدفعة 50 في برنامج الدعم بالمحاسبة التقديرية

يمكن لكل مواطن مستفيد من برنامج حساب المواطن حساب مقدار الدعم الذي سوف يتم إيداعه في حسابه البنكي وذلك من خلال خاصية “الحاسبة التقديرية” والتي يقدمها البرنامج للمستفيدين من هذا الدعم بهدف معرفة قيمة حساب الدعم الذي سوف يتم الحصول عليه بعد تحديد عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهري الكلى الخاص بالمستفيد يتم بعد ذلك ظهور إجمالي مبلغ الدعم المستحق ولكن سوف يظهر أمامك 0 في مكان المبلغ في حالة الإيقاف أو إلغاء الدعم نهائيا.