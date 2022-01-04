الضمان الاجتماعي أعلن عن إصدار قرارات جديدة وهذا لكي يتم التعليق بالضمان الاجتماعي، حيث أن يلزم على المستفيدين تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين من معاش وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة مباشرة، ومن المؤكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أكدت في الفترة الأخيرة عن خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي بالسعودية للمستفيدين والمستفيدات، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين أتباع كافة الخطوات الموضحة لسيادتكم في هذا المقال وهذا لكي يتم الحصول على التسجيل بكل سهولة ويسر وسرعة أيضاََ.

خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم بعد ذلك اختيار الخدمات الإلكترونية من خلال التنمية الاجتماعية. يجب بعد ذلك يمكن التسجيل، أو باستخدام حساب المستفيد المعتاد، أو يقوم المستفيد بإنشاء حساب شخصي خاص به جديد. ثم يجب على المستفيد الضغط على كلمة “الضمان الاجتماعي للتسجيل به”. يجب على المستفيد إضافة كافة البيانات الخاصة به، وإضافة كافة المستندات المطلوبة. ثم بعد ذلك النقر على أيقونة “موافقة”.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بالمملكة :

على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب على المستفيد تعديل كافة البيانات (رقم الجوال، العنوان، رقم الهوية، كلمة السر) يجب بعد ذلك الضغط على “تسجيل الدخول”. يجب على المستفيد التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها، ويلزم الإطلاع على العنوان الوطني، وكيفية التواصل أيضاََ. يلزم على المتقدم توضيح الدخل الشهري الخاص به. سوف يتم إرسال رسالة تحمل الكود، وهذا لكي يتم تفعيل الحساب من خلال الجوال. يجب في النهاية النقر على أيقونة “تأكيد”.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تطالب الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي، ولذلك أشارت على أن يقوم المستفيدين بتحديث البيانات الخاصة بهم، وهذا لكي يتم ضمان صرف المعاشات المقررة لهم، ولذلك تم الإعلان عن خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة، ويلزم على المستفيدين التأكد من صحة البيانات المسجلة.