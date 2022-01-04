نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن شهر يناير 2022 ورابط الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة 50 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1443 وكم باقي على حساب المواطن بالهجري، من أكثر الأشياء بحثاً على شبكة التواصل الاجتماعي الانترنت ومحرك البحث جوجل، وهناك الكثير من الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من الأسر والأفراد المستفيدة من دعم حساب المواطن، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي نفذتها المملكة العربية السعودية بهدف الحماية الاجتماعية، وأحد البرامج الكثيرة التي تهتم بتقديم الدعم للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وتهتم المملكة العربية السعودية بالغ الاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء، وتقدم لهم الدعم اللازم لكي يستطيعوا مواجهة مصاعب الحياة، وضغوط الحياة الاقتصادية الصعبة وتوفير حياة كريمة لهم، لذلك يزداد البحث كل شهر في هذا الموعد عن موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443، ورابط استعلام حساب المواطن ca.gov.sa، ونحن هنا في موقعكم المتميز ثقفني، نسعى دائماً لتوفير الخدمة المميزة والمعلومة المؤكدة لقرائنا الأعزاء، لذلك سوف نقوم نوضح لكم كافة الأمور ونجيب على كافة التساؤلات التي تدور في أذهانكم من خلال هذا المقال.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري

يقدم الدعم للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل بعد مراجعة المستندات المطلوبة والتأكد من أحقية الأسرة أو الفرد للدعم المقدم، وبدأ برنامج حساب المواطن في الانطلاق الأول له في شهر ديسمبر عام 2017، ويقدم البرنامج الدعم المادي غير المسترد لملايين الأسر داخل المملكة، لذلك يعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية داخل المملكة.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443

يتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يكون هذا اليوم أجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، وفي هذه الحالة يقدم موعد الصرف يوم أو يؤخر يوم على حسب يوم الصرف، فلو كان يوم الصرف يوم الجمعة تم تقديم الموعد ليوم الخميس، وإذا صادف يوم الصرف يوم السبت تم تأخيره ليوم الأحد.

كم باقي على حساب المواطن بالهجري

كما ذكرنا في الفقرة السابقة فإن موعد الصرف يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. ولذلك يتم صرف الدفعة 50 من حساب المواطن يوم الإثنين السابع من جمادى ثاني 1443 بتاريخ 07\06\1443 الموافق 10\01\2022. وقد أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقعه الرسمي على تويتر عن صدور نتائج الدفعة 50 للمستحقين. لذلك على المستحقين للدعم مراجعة حساباتهم البنكية.

آلية استعلام حساب المواطن برقم الهوية