أسرع تمويل منصة سلفة 2022 في المملكة اعرف المزايا و شروط الحصول على التمويل

أسرع تمويل منصة سلفة لعام 2022 في المملكة دائما تقدم المنصة العديد من الخدمات التمويلية التي تساعد بعض الفئات من المواطنين وكل الأسر والشباب، وذلك للقيام بعمل مشاريع خاصة بهم تجلب لهم دخل شهري مالي يسد احتياجات الأسرة أو لحل أزمات ومشكلات مالية مثل سداد الديون أو بناء منزل أو زواج أو تعليم وغير ذلك من الأمور الأخري، كما يتميز تمويل سلفة بأنه لا يحتاج إلى تحويل راتب أو بحاجة إلى ضمان أو كفيل ، بالإضافة إلى مرونة في إنهاء الاجراءات وعدم التعقيد عندي طلب الاقتراض سوف نتناول في هذا المقال مزايا وشروط الحصول على التمويل من منصة سلفة في غضون دقائق قليلة بأسرع وقت ممكن.

شروط تمويل منصة سلفة لعام 2022

توفر منصة سلفة لعام 2022 اسرع تمويل فقط لمواطني المملكة العربية السعودية ولا يحق للمقيمين الحصول عليه.

ألا يقل عمر العميل للحد الأدنى عن 18 عاما عند تقديم الطلب.

يجب ألا يتجاوز عمر عميل عن 60 عاما عند سداد اخر قسط من أقساط القرض.

لا يحتاج تمويل منصة سلفة طلب تحويل راتب شهري.

يتم تقديم التمويل فقط لموظفي القطاع العام والخاص.

يشترط ألا يقل راتب المتقدم عن 4000 ريال سعودي.

كما يجب ألا تقل مدة التوظيف عن 6 أشهر لكل العاملين في القطاع الخاص.

أن يكون المتقدم قائم على راس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع العاملين في القطاع العام.

مزايا أسرع تمويل منصة سلفة 2022

منصة سلفة من المنصات الأولية المعتمدة من هيئة النقد العربي. تحرص منصة سلفة على تقديم كل الخدمات التمويلية التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. تمويل سلفة لا يحتاج سداد أقساط لتحويل الراتب. تقدم منصة سلفة تمويل على فترات سداد تتماشى مع شروط العميل المالية ومجدولة على أقساط مرينة. تمتاز بتمويل هامش ربح منخفض و منافس لشركات التمويل الأخري. فور انتهاء الأوراق و بعد استيفاء كل الشروط تتم الموافقة ثم يتم إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل.

طريقة التسجيل في منصة سلفة كمستخدم جديد

الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة سلفة. يظهر أمامك عدد من الأيقونات اختار حساب “جديد”. ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك. قم بتسجيل البريد الإلكتروني. قم بتسجيل رقم الهاتف. كتابة كلمة السر. قم بالضغط للموافقة علي جميع الشروط والضوابط. ثم الضغط تسجيل الدخول للحصول على القرض.

قم بتسجيل كل البيانات المطلوبة منك على الموقع مع مراعاة الدقة والتأكيد من صحة البيانات حتى تحصل على الدعم التمويلي بسرعة في خلال دقائق.